COBRA Repórter ressalta Movelpar

Que reforça economia regional

A Movelpar Home Show 2025 consolidou mais uma vez a posição de Arapongas como a Capital Moveleira do Brasil. Realizada entre os dias 4 e 6 de fevereiro, a feira reuniu 160 expositores e deve movimentar até R$ 1 bilhão em novos negócios, impulsionando a economia do Paraná e do Brasil.

Na quinta-feira (6), a Movelpar recebeu a visita do governador Ratinho Junior, que destacou a importância do setor moveleiro para o Estado. “O Paraná é o estado que mais produz derivados de madeira de reflorestamento, incluindo os setores moveleiro e de celulose. Isso gera muitos empregos e fortalece a economia regional”, afirmou o governador.

O evento também foi palco da 1ª sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), reforçando a relevância da feira para o setor produtivo. Durante a sessão, deputados estaduais discutiram medidas para fomentar ainda mais a indústria moveleira e incentivar o desenvolvimento econômico da região. “A indústria moveleira de Arapongas é um exemplo de trabalho e dedicação. Representa mais de 70% do PIB do município e gera milhares de empregos diretos e indiretos”, destacou o deputado.

Homenagens – O deputado Cobra Repórter, que também participou do evento, ressaltou a importância da Movelpar para o fortalecimento da economia paranaense e aproveitou a oportunidade para homenagear empresários que contribuem significativamente para o crescimento do setor. Receberam a menção Honrosa da Assembleia pelas mãos do deputado, o empresário José Lopes Aquino, fundador da Colibri Móveis, e Marcelo Dias dos Santos, fundador da Célo Brindes.

Com mais de 19 mil metros quadrados de exposição, a Movelpar Home Show apresentou lançamentos em móveis, eletroeletrônicos, maquinários e matérias-primas, atraindo lojistas, arquitetos e importadores de todo o Brasil e de diversos países. Segundo os organizadores, a edição deste ano registrou recorde de participação e crescimento de 15% na área de exposição em relação ao ano anterior.

“A Movelpar deste ano foi um grande evento, sucesso total. A nossa Capital Moveleira foi mais um vez destaque em todo o país, mostrando sua força e pujança. Parabéns a todos os organizadores, ao prefeito Rafael Cita, aos expositores e especialmente aos moveleiros, que são a força da cidade e de toda a região”, finaliza o deputado.