Cohapar entrega chaves da casa própria à Japira

Foram R$ 6,5 milhões em investimentos

Os 48 proprietários dos imóveis do Conjunto Habitacional Japira III receberam as chaves dos seus novos lares em entrega técnica realizada no município que deu nome ao residencial. O Governo do Estado aplicou R$ 940 mil, por meio do Programa Casa Fácil, para subsidiar o valor de entrada dos financiamentos. A obra, realizada em parceria entre Governo do Paraná, Caixa Econômica Federal e iniciativa privada, recebeu R$ 6,5 milhões em investimentos.

Coordenado pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), o repasse dos recursos do programa Casa Fácil visa atender pessoas com renda de até quatro salários mínimos, que não tenham imóvel próprio, nem tenham sido beneficiadas por outros programas habitacionais do poder público. Além desse benefício, os compradores podem contar com descontos variáveis pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, e ainda têm a possibilidade de utilizar o FGTS para abatimento do saldo devedor.

Executada pela Construtora Betonex, essa é a primeira etapa do residencial, composta por 48 moradias com plantas arquitetônicas de 43,04 e 47,68 m² para o modelo adaptado à pessoa com deficiência. As residências são em terrenos com tamanhos de aproximadamente 185 m², o que possibilita ampliações futuras pelos novos moradores.

Todos os imóveis são de dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e vaga de garagem descoberta. Eles são entregues com piso cerâmico em todos os ambientes, revestimento do mesmo material até o teto nas áreas molhadas, bancada em mármore sintético na cozinha, chuveiro e louças no banheiro.

Comercializadas a partir de R$ 134 mil e financiadas pela Caixa, as casas podem ser quitadas em até 30 anos, contam com taxas de juros diferenciadas e as prestações apresentam valores entre R$ 470 e R$ 780 mensais, custo mais acessível que um aluguel.

O conjunto é aberto e fica em um bairro com toda infraestrutura necessária ao redor, próximo a escola, posto de saúde, farmácia, demais comércios e comodidades.

CASA FÁCIL – Para participar do Casa Fácil Paraná, os interessados precisam fazer o cadastro digital no site da Cohapar. No mesmo endereço, é possível consultar a lista de empreendimentos disponíveis em cada município, bem como as condições para participação dos projetos habilitados no programa.