Começa A cobrança DO PEDÁGIO CARO NO NORTE PIONEIRO

Na PR-151 e PR-092 no dia 11 de março

A EPR Litoral Pioneiro confirmou o que o Npdiario antecipou no ano passado. A praça de pedágio será em Siqueira Campos e não Quatiguá, como desinformaram, em 2024 e toda Imprensa seguiu, sem apurar. Agora, a concessionária anuncia o início do funcionamento de duas novas praças de pedágio no trecho sob sua concessão.

A data do início da cobrança das tarifas será zero hora do dia 11 de março(uma terça-feira). As novas estruturas estão localizadas nas rodovias PR-151, km 184,820 em Sengés, e PR-092, km 286,750 em Siqueira Campos.

A divulgação acontece depois que a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), autorizou a cobrança, visto que as obras iniciais nas rodovias, bem como a implantação de prestação de serviços – previstos em contrato – foram todas entregues pela concessionária nos últimos meses. As novas praças são uma exigência do contrato de concessão assinado pela EPR Litoral Pioneiro e ANTT.

A novidade nessas duas praças fica por conta do programa DUF (Desconto de Usuário Frequente), que reduz o valor da tarifa a cada passagem pelas praças dentro do mesmo mês. Os descontos são distintos em cada uma das praças. Em Sengés, o desconto em 30 passagens chega a 42,2%, enquanto na praça de Siqueira Campos a redução é de 98% na trigésima passagem. A partir da trigésima passagem a tarifa mínima será cobrada em todas as passagens adicionais até o final do respectivo mês calendário. Veja mais detalhes do programa no final deste texto.

Neste sábado, 01 de março, começou a operação assistida, fase de testes da concessionária, em que os usuários que passarem pelas praças receberão orientações sobre a nova estrutura. Neste período não haverá cobrança. Os valores das tarifas para as diferentes categorias estão anexo.

Como foi o período de obras e serviços – A concessionária atua na PR-151 desde 2024 com a realização de obras de recomposição de pavimento e atendimento 24 horas aos usuários. Desde março do ano passado foram realizados cerca de 30 mil atendimentos a 17 mil ocorrências registradas na rodovia, no trecho de 143 quilômetros de extensão entre Ponta Grossa e Sengés.

A PR-151 recebeu restauração na malha rodoviária, 2,8 mil buracos foram tapados, foi realizada a instalação de 42 mil tachas de sinalização horizontal e implantadas 1,7 mil placas de sinalização vertical. As equipes da EPR Litoral Pioneiro realizaram ainda a recuperação e limpeza de mil dispositivos de drenagem profunda, além da limpeza de 148 quilômetros de canaletas de drenagem.

Nas próximas semanas serão entregues também as bases operacionais com estruturas definitivas, localizadas nos quilômetros 187,70, em Sengés; 252,15, em Piraí do Sul; e 305,45, em Carambeí.

Entre Santo Antônio da Platina e Jaguariaíva – A PR-092 até então nunca havia sido concessionada. A operação da EPR Litoral Pioneiro no trecho de 127 quilômetros entre Santo Antônio da Platina e Jaguariaíva teve início no último mês de agosto e desde então 14 mil atendimentos a 7 mil ocorrências foram contabilizados, de acordo com a pedageira.

Em seis meses de trabalho, as equipes da concessionária, também de acordo com a EPR, realizaram melhorias significativas nas condições da rodovia, com vias restauradas, 2,8 mil buracos tapados, 13 mil tachas de sinalização horizontal inseridas e 755 placas de sinalização vertical instaladas. O trabalho contemplou também o sistema de drenagem, com a limpeza de 10 quilômetros de canaletas e 477 dispositivos de drenagem profunda.

Além disso, estão em construção bases operacionais definitivas nos quilômetros, 301,50, em Joaquim Távora; 257,60, em Wenceslau Braz; e 209,40, em Arapoti. Elas também serão entregues nas próximas semanas.

“A presença da concessionária representa mais segurança aos usuários e qualidade nas rodovias. O trabalho que estamos realizando em todo o trecho sob nossa concessão tem gerado impactos bastante positivos para a sociedade”, avalia o diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro, Marcos Moreira.

Estão à disposição dos usuários das duas rodovias ambulâncias, guinchos, caminhões-pipa e veículos de inspeção. O atendimento deve ser solicitado pelo número de emergência da concessionária: 0800 277 0153, contato 24h que também atende pelo WhatsApp.

Além dos serviços, o início da operação das praças gera ainda novas oportunidades aos moradores da região. São 64 empregos diretos gerados.

Saiba como ter descontos nas novas praças de Sengés e Siqueira Campos – Os motoristas que passam pelas novas praças de pedágio da EPR Litoral Pioneiro têm direito a descontos com o uso da TAG para pagamento eletrônico. Todos os veículos com o dispositivo recebem 5% de desconto no programa Desconto Básico de Tarifa (DBT).

Já os veículos de passeio (automóveis, caminhonetes com ou sem reboque e furgões) com a TAG, além dos 5% também recebem descontos progressivos a cada passagem pela praça de pedágio no programa Desconto de Usuário Frequente (DUF). O DUF começa a contar a partir da segunda passagem no mesmo sentido da rodovia e dentro do mesmo mês de calendário, até a trigésima passagem.

Os descontos são distintos em cada uma das praças. Na praça de Sengés, o desconto em 30 passagens chega a 42,2%, enquanto na praça de Siqueira Campos a redução é de 98% em 30 passagens. A partir da trigésima passagem a tarifa mínima será cobrada em todas as passagens adicionais até o final do respectivo mês calendário.

Para ter acesso ao desconto, o motorista deve instalar em seu veículo sistema de cobrança eletrônica AVI/TAG. As orientações sobre como adquirir uma TAG estão no link https://eprlpioneiro.com.br/como-adquirir-uma-tag/.

Além disso, é possível calcular quanto de desconto será aplicado com a Calculadora DUF, que foi desenvolvida pela EPR Litoral Pioneiro. Basta acessar o link https://eprlpioneiro.com.br/tarifa-de-pedagio/duf/ e em ‘Calcule aqui seu DUF’ informar a praça de pedágio utilizada e inserir o número de viagens que serão feitas durante o mês. Imediatamente é apresentado ao usuário o valor pago na última passagem e a média do valor mensal.

Sobre a EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro, empresa do grupo EPR, é a concessionária responsável por administrar os 605 quilômetros de rodovias das regiões do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro no Paraná. Estão sob sua administração as rodovias federais BR-153, BR-277 – entre Curitiba e Paranaguá – e BR-369, as estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855, e as avenidas Ayrton Senna e Bento Rocha, que fazem o acesso ao Porto de Paranaguá. Estas rodovias percorrem 27 cidades do estado, incluindo a capital Curitiba. O número de emergência da concessionária é 0800 277 0153, que também funciona via WhatsApp.