Comitê de bacias hidrográficas Rio das Cinzas se reúne

Dois comitês de Bacias Hidrográficas do Paraná voltam a se reunir nesta semana, dentro do plano de ação da Diretoria de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do Instituto Água e Terra (IAT). Nesta terça-feira (30) de manhã, ocorre a 23ª Reunião Ordinária da Bacias do Rio Cinzas, Itararé, Paranapanema 1 e 2 – CBH Norte Pioneiro. Na sexta-feira (2), 9 horas, acontece a 33ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacia do Paraná 3. Haverá transmissão ao vivo pelo YouTube Comitês de Bacias Hidrográficas do Paraná e Paraná 3.

O IAT é o órgão executivo gestor do Sistema Estadual de Recursos Hídricos e desempenha o papel de agência de água dentro dos comitês, fornecendo apoio técnico e financeiro, além de atuar na secretaria executiva deles. Os grupos têm poder normativo, deliberativo e consultivo e são compostos por representantes do poder público, usuários da água e sociedade civil.

Os comitês reforçam a importância da participação das comunidades das microrregiões envolvidas para fortalecer os processos de construção de parcerias e as tomadas de decisões relacionadas ao uso dos recursos hídricos.

Na plenária Bacias do Rio Cinzas, Itararé, Paranapanema 1 e 2 – CBH Norte Pioneiro será apresentada a revisão do regimento interno do Comitê e o início da discussão para criação de um grupo de trabalho específico para a Unidade Especial de Gestão do Rio Cinzas.

Os comitês são responsáveis pela gestão das políticas públicas referentes aos usos dos recursos hídricos, a fim de garantir água em quantidade e qualidade para a população, além de preservar seu entorno e a biodiversidade.