PROSSEGUE OBRA em buraco na 153 (assista)

Passam cerca de 15 mil veículos por dia na estrutura de 134 metros

Exclusivo: A única ponte entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho na BR-153 está com problemas de novo, apenas pouco mais de quatro meses após a reforma feita pela concessionária do trecho.

Um buraco apareceu e outros, menores, despontaram.

A obra de recuperação do pavimento no km 33 da BR-153, está sendo realizada desde sexta-feira, dia oito, até este sábado, dia nove.

O fluxo no local permanece em “Pare e Siga”. Ao passar pelo trecho os motoristas devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização.

Em caso de emergência, chamar a EPR Litoral Pioneiro pelo 0800 277 0153.

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) fez manutenções na ponte até o início da nova concessão do pedágio. Ela passa sobre o ribeirão Ubá, no KM 33 da Transbrasiliana em Santo Antônio da Platina, necessitando de atenção constante devido ao perigo.

A ponte tinha grave problema estrutural. A Triunfo/Econorte não investiu e devolveu ao DNIT em situação precária. O órgão federal fez estudos de sondagem e topográficos para reabilitar a ponte, mas esse trecho estava no lote 2 das novas concessões, então o Grupo EPR, é quem acabou fazendo a obra em junho de 2024.

A ponte mede 134 metros. A altura aproximada é de 12 a 14 metros.

Ela cobre o ribeirão do Ubá, da bacia do rio Jacaré (ao contrário do que se supõe, Ubá não é rio e sim ribeirão e a estrutura é mesmo ponte e não viaduto, cuja função é transpor um obstáculo artificial, como por exemplo uma avenida.

Conhecida como Transbrasiliana, a BR-153 é uma das mais importantes rodovias brasileiras, cortando o país de Norte a Sul ligando a cidade de Marabá (PA) ao município de Aceguá (RS), totalizando 3.585 quilômetros de extensão.

Ao longo de todo o seu percurso, passa pelos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e Rio Grande do Sul, já perto do Uruguai.

