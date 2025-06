Deputado Pedro Lupion está no AZERBAIJÃO

Na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas

O deputado federal Pedro Lupion (PP) está em Baku, capital do Azerbaijão, onde participa a da COP 29 Conferência do Clima. Ele integra comitiva com colegas que integram a FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária).

“Estamos aqui no Azerbaijão onde está acontecendo a COP, a conferência do clima da ONU. E aí pergunta: por que a bancada ruralista está aqui? Para defender os nossos interesses. Para mostrar a responsabilidade que nós temos na nossa produção, enfrentar as narrativas contrárias a nós e fazer o Brasil ter o seu espaço e o respeito que o nosso produtor rural merece”, observou.

Acompanham os deputados Zé Vitor (PL/MG) Alceu Moreira (MDB/RS), Marussa Boldrin (MDB/GO), além de Muni Lourenço, vice-presidente da CNA (Confederação Nacional da Agricultura).

A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29) de 2024 acontecerá até 24 de novembro(próximo domingo). Baku localiza-se numa península das margens do mar Cáspio, sendo a maior cidade do país. Tem a particularidade de ficar abaixo do nível médio das águas do mar. Tem 2, 3 milhões de habitantes.