DER amplia inspeção de tráfego e guincho

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), promoveu nesta quarta-feira (30) umasobre o seu novo programa de operação de tráfego rodoviário, que vai atender todas as rodovias estaduais. São cerca de 11.500 quilômetros que contarão com serviços de inspeção de tráfego, guincho leve, guincho pesado, apoio operacional, apreensão de animais, limpeza emergencial de pista e sinalização temporária luminosa.

“A operação de tráfego rodoviário é extremamente importante para promover a segurança, a fluidez e o conforto, e no Paraná temos uma grande dependência do nosso modal rodoviário. Diante de toda a nossa experiência acumulada, entendemos que este modelo de operação é o necessário” afirma o diretor de Operações do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes. “Com esse propósito montamos essa contratação, com recursos já assegurados, para que a gente possa oferecer aos usuários das rodovias paranaenses um serviço de qualidade” diz.

O principal serviço prestado e o único rotineiro, a inspeção de tráfego, vai percorrer toda a extensão da malha pavimentada duas vezes ao dia, todos os dias, e, uma vez por mês, deverá fazer o percurso inteiramente no período noturno. A malha não pavimentada será inspecionada mensalmente.

Os objetivos da inspeção de tráfego incluem detectar usuários com necessidade de apoio, verificar irregularidades nas pistas e faixa de domínio, inspecionar demais serviços realizados pelo DER/PR e intervir em situações que possam prejudicar a fluidez e segurança das vias, providenciando sinalização emergencial e desvio de tráfego.

Durante a audiência foram apresentados detalhes sobre cada serviço previsto e também esclarecidas dúvidas dos participantes.

“É uma competência do DER fazer o que estamos planejando nesse programa inédito de operação rodoviária em todas as rodovias estaduais”, explica a coordenadora de Engenharia de Tráfego e Segurança Viária do DER/PR, Narayana Rohn Cardozo. “Além disso, o DER compartilha a operação nas rodovias estaduais com a Polícia Rodoviária Estadual, que não tem o quantitativo para ocorrências de menor gravidade, devendo se dedicar a situações com vítimas e outros tipos de atuações”.

PARTICIPAÇÃO – Interessados podem assistir à audiência e conferir o material de apoio no portal do DER/PR, e encaminhar qualquer dúvida ou sugestão para o e-mail [email protected] até 06 de novembro.

A previsão é de publicar o edital do programa ainda este ano, dividido em 10 lotes, com empresas podendo participar em quantos lotes estiverem interessadas. O investimento estimado é de mais de R$ 300 milhões, com mais detalhes disponíveis quando a licitação for lançada.