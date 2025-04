Diferenças culturais entre Brasil e EUA: o que é importante saber

Ao viajar para os Estados Unidos pela primeira vez, você pode se surpreender com uma série de situações que os filmes americanos não mostram. Algumas das diferenças culturais entre o Brasil e os EUA podem impactar a sua experiência de viagem e até o seu planejamento financeiro. Por isso, vale a pena conferir alguns “spoilers” para evitar gafes e aproveitar ao máximo a sua estada!

Exemplos de diferenças culturais entre Brasil e Estados Unidos

Além de contar com documentos essenciais como o passaporte válido e o visto B1/B2 para brasileiros que visitam os Estados Unidos para fazer turismo ou negócios, é importante respeitar os costumes e as regras que as pessoas seguem nos EUA. Confira o que é bom saber antes de sua primeira viagem para lá:

1. Convívio social

Cumprimentos com beijos no rosto e abraços calorosos são muito comuns no Brasil, mesmo entre desconhecidos. Por aqui, é natural se aproximar e tocar a outra pessoa descontraidamente durante uma conversa ou ver casais interagindo de forma romântica em público. Mas os norte-americanos não estão acostumados com esse tipo de atitude no convívio social.

Nos EUA, muito do que nos parece um tratamento amigável pode ser confundido com interesse amoroso ou até assédio. A troca de carinho fica reservada a familiares ou amigos muito próximos — apenas em determinados contextos e ambientes! Isso porque há uma preocupação em respeitar o “espaço pessoal” alheio por lá.

2. Compras

Ao fazer compras nos Estados Unidos, é provável que você precise somar taxas e impostos para chegar ao preço final dos produtos. Por exemplo, uma blusa que custa 100 dólares na etiqueta pode ter um acréscimo de 8,90 dólares com a aplicação do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) e das taxas sobre vendas de vestuário em Nova Iorque. E, assim como acontece com as mercadorias, os serviços também ficam sujeitos à taxação em vigor no local do país onde você estiver.

Isso não acontece no Brasil porque geralmente a tributação é “embutida” no preço ao consumidor, como é o caso do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). Por outro lado, você pode receber o reembolso dos tributos pagos em compras Tax Free nos EUA e até aproveitar as políticas de isenção de taxas em estados como Louisiana e Texas.

3. Cultura das gorjetas

Nos Estados Unidos, é costume oferecer um valor adicional para quem atende você em hotéis, bares, restaurantes, salões de beleza e transportes privativos. Ao contrário do que acontece no Brasil, não é comum receber uma conta com opcional de 10% de gratificação caso você tenha gostado do atendimento.

Nos EUA, é esperado que você deixe em torno de 20% do valor gasto no estabelecimento para bartenders, motoristas de aplicativo, garçons e garçonetes, além de pagar alguns dólares para profissionais como arrumadeiras, manobristas, carregadores etc. E essa cultura das gorjetas tem se modernizado com as “caixinhas” digitais.

4. Idade mínima

Uma pessoa de 18 anos é considerada adulta na legislação do Brasil e esse marco da maioridade civil vale para todos os cidadãos brasileiros. Já nos Estados Unidos, pode haver diferenças de acordo com as leis de cada estado e o tipo de situação que envolva menores de 18 anos — que ainda podem ser chamados de “crianças” (children) no país.

Em geral, a idade mínima para dirigir nos EUA é 16 anos e salta para os 21 quando se trata de comprar e consumir bebidas alcoólicas, fazer check-in em hotéis ou entrar em locais como bares, cassinos e atrações destinadas a adultos. Só é permitido fumar a partir dos 18, mas a compra de cigarros fica restrita a maiores de 21 anos.

5. Hábitos e padrões

Alguns hábitos simples também podem refletir as diferenças culturais entre Brasil e EUA. Ao ver algum filme americano, você reparou que as pessoas colocam bebidas alcoólicas em sacos de papelão para consumir pela rua sem que fique visível? Outro exemplo popularizado pelo cinema é a necessidade de abastecer o próprio carro na maioria dos postos de gasolina.

O que talvez você não tenha visto é que muitas pessoas dirigem só de meias ou chinelos—algo proibido em nossa legislação de trânsito — e ainda entram sem calçados nas lojas de conveniência à beira das estradas norte-americanas. Estadunidenses jogam papel higiênico na privada em vez da lixeira, já que não há tanta preocupação com entupimentos por lá, e estranham a nossa mania de chamar atendentes com palavras como amigo, querido, chefe ou campeão.

Curiosidades à parte, prepare-se para fazer vários tipos de conversão em sua viagem. Além de acompanhar a cotação do dólar, lembre-se que os padrões adotados nos Estados Unidos para indicar temperatura, peso, medidas e até escrever as datas (com o mês antes do dia) são bem diferentes dos que estamos acostumados no Brasil.

Entender essas diferenças pode ajudar você a evitar surpresas e aproveitar uma experiência de viagem mais tranquila e enriquecedora nos Estados Unidos.