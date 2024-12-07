Edimar Santos avalia valores do repasse do transporte ESCOLAR

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, reuniu-se nesta semana em Curitiba com o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, João Carlos Ortega.

Os dois avaliaram os valores do repasse do transporte escolar aos municípios do Estado em 2025. Em 2024, o Governo do Estado repassou R$ 235 milhões para o transporte escolar, o maior valor da história.

Na reunião, Edimar e Ortega também analisaram o planejamento para 2025 dos programas do Governo do Estado aos municípios e reforçaram a importância da participação dos prefeitos e prefeitas eleitos, reeleitos e os atuais no encontro que a AMP promoverá com o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Será no dia 18 às nove horas, no Restaurante Madalosso (Av. Manoel Ribas, 5875 – Santa Felicidade), em Curitiba, do qual participarão ainda secretários de Estado, deputados estaduais e federais.

“A participação dos prefeitos e prefeitas neste encontro é fundamental devido à presença do governador Ratinho Junior, que é um grande municipalista e tem ajudado muito as prefeituras do Estado. Da mesma forma, os deputados estaduais e federais têm cumprido um importante papel de apoio aos municípios e à AMP, que tem ocupado grande espaço e protagonismo no movimento municipalista brasileiro”, avaliou Edimar.