Em evento focando as inovações no Agro, PR exibe TECNOLOGIAS

AgroBit concentra a divulgação de inovações, serviços, produtos e parcerias no setor

O fomento às inovações tecnológicas que garantem precisão e eficiência para a produção agropecuária está entre as diretrizes de trabalho do Sistema Estadual de Agricultura (Seagri) do Paraná. O assunto foi debatido na abertura da 6ª edição do Agrobit, na manhã desta terça-feira (07) no Parque Ney Braga, em Londrina.

Um dos maiores eventos do setor, o AgroBit concentra a divulgação de inovações, serviços, produtos e parcerias no agro, com a participação de instituições, produtores, distribuidores, empresários, pesquisadores e tomadores de decisão.

Na cerimônia, o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, disse que o Paraná se dedica à produção agrícola de resultados, mas com sustentabilidade. “Aquela agricultura de antigamente, que exigia muito esforço físico, ficou no tempo. O que nos levará a potencializar essa dinâmica, que é o nosso principal negócio, é o conhecimento, a ciência, a inovação”, afirmou. “Não podemos deixar de incentivar pequenas empresas, startups que estão investindo em inovações”.

O secretário lembrou os 50 anos da implantação do sistema de plantio direto, comemorados em 23 de outubro, uma técnica inovadora que tem o Paraná como berço da sua disseminação.

APLICATIVOS – O Seagri também participa do evento com um espaço próprio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), que apresenta seu portfólio de soluções digitais e tecnologias para a agricultura, e também com palestras sobre os desafios de inovação no segmento.

Além disso, nesta terça-feira (07) o pesquisador do Instituto, Sérgio José Alves, debateu com os participantes os desafios da inovação na pequena propriedade. O extensionista Felipe Álvares Spagnuolo discutiu uma questão mais específica, a produção de hortaliças em sistema de plantio direto.

O IDR-Paraná está presente com os aplicativos IDR Clima, ClimAtlas-19 (que concentra 188 mapas sobre variações normais de chuvas), Estiagem Paraná (que informa o risco de ocorrência de estiagem para subsidiar o planejamento agrícola), Guia de identificação Digital de Pragas da Soja, Guia de Identificação Digital de Inimigos Naturais, Horas de Frio Paraná (que auxilia a decisão de estimular artificialmente a quebra de dormência em culturas de clima temperado).

O IDR-Paraná tem ainda os informativos digitais das cultivares IPR 212 (canola) e IPR 216 (milho). Todos podem ser baixados gratuitamente no Google Play e Apple Store.

Também participou do evento o diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Otamir Martins, além de servidores do Seagri.

AGROBIT – O AgroBit 2023 segue até esta quarta-feira (08) e é uma realização da Sociedade Rural do Paraná, FB Group, AgroValley e Sebrae. Além de palestras, a programação tem minicursos gratuitos.

Segundo a coordenadora da Agro Valley, Daiana Lopes, o evento reúne nesta edição representantes de 23 estados e de quatro países. “Há uma série de temas importantes para a cadeia do agro, como digitalização, ESG, bioinsumos, tokenização no agro, sustentabilidade na produção, grãos digitais; bioinsumos, clima e rentabilidade na pecuária”.

De acordo com o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo El-Kadre, o evento é uma oportunidade para os produtores se atualizarem sobre tecnologias e tendências que buscam uma produção mais dinâmica. “Temos aqui um ambiente de inovação aquecido e projetos geniais”, salientou.