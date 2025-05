Equipes de transição começam trabalho na prefeitura de IBAITI

Serviços públicos continuam e detalhes facilitam nova gestão

A Prefeitura de Ibaiti (foto) iniciou o processo de transição de governo entre o atual prefeito, Dr. Antonely Carvalho, e o chefe do executivo eleito, Roberto Regazzo, Betão. O processo é regulamentado pelo Decreto nº 2620/24 e conta com uma equipe de 16 membros, formada por representantes das duas gestões. A transição visa garantir a continuidade dos serviços públicos e facilitar o início dos trabalhos da nova administração.

A equipe da gestão atual inclui representantes de diversas secretarias e departamentos, como a Procuradoria Geral do Município, a Secretaria de Administração, a Secretaria de Finanças, e as áreas de educação, saúde e obras. A equipe de transição do prefeito eleito também está composta por membros com experiência nessas áreas.

O principal objetivo do processo de transição é assegurar que a nova administração tenha acesso a informações essenciais sobre finanças, contratos, obras em andamento, além de projetos em saúde, educação e infraestrutura, para que não haja interrupção nos serviços prestados à população.

O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município.

Equipes de transição

Atual gestão: Representantes do Prefeito atual:

a) Juventino Antonio de Moura Santana – COORDENADOR, representando a PROGE – Procuradoria Geral do Município;

b) Guilherme Augusto de Oliveira Leite – MEMBRO, representando a SEMAD – Secretaria Municipal de Administração;

c) Danilo José Gonçalves – MEMBRO, representando a Secretaria Municipal de Finanças – SEFI;

d) Anilson Gonçalves – MEMBRO, representando o Departamento de Contabilidade;

e) Orley Barbosa Ribas Júnior – MEMBRO, representando a Coordenadoria do Sistema de Controle Interno – CSCI;

f) Tânia Fátima Fadel Bueno – MEMBRO, representando a Secretaria Municipal de Educação;

g) Leandro Moreira dos Reis – MEMBRO, representando a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA;

h) Clodoaldo Barbosa Dias – MEMBRO, representando a Secretaria Municipal de Obras – SOVSU.

Próxima gestão: Representantes do Prefeito eleito:

a) Valdirene Bento – COORDENADORA;

b) Vagner Batista Alves – MEMBRO; c) Matheus Henrique Carneiro Pinto Ruiz – MEMBRO; d) Maurilio Miguel Carneiro – MEMBRO; e) Pedro Martins Carneiro – MEMBRO; f) Edineya Miguel Pereira – MEMBRO; g) Rodney Gilberto Gonçalves Medina – MEMBRO; h) Sebastião Rodrigues de Pádua Junior – MEMBRO. Fonte: Informe Policial.