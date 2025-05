Evento em FOZ fortalece parcerias (assistam VÍDEO)

No mesmo dia, às 16h, a instituição realiza a capacitação “Defensoria Pública Fora das Sedes: Parcerias para Garantir os Direitos da População Vulnerável”. Com duração de uma hora, a apresentação mostrará a prefeitos e prefeitas as oportunidades de utilizar os serviços jurídicos gratuitos mesmo em cidades que ainda não contam com uma sede da instituição. Hoje, a DPE-PR abrange 74 municípios com seus espaços físicos. No entanto, inúmeros projetos permitem ampliar o atendimento a todo o estado.

MINISTÉRIO PÚBLICO – O MPPR também participa da Feira de Serviços, onde vai distribuir materiais informativos sobre sua atuação na proteção do patrimônio público. Os participantes também podem conhecer o curso on-line gratuito “Agentes da Cidadania”, que oferece videoaulas sobre gestão de recursos públicos. A ação busca fortalecer o relacionamento entre o Ministério Público e os gestores municipais, além de facilitar o acesso às Promotorias de Justiça que atuam na área.

Na quinta-feira, às 16h, também acontece a palestra “Poder Executivo e Ministério Público: parcerias possíveis”, que discutirá a importância da colaboração entre as instituições para garantir uma gestão eficiente, transparente e participativa.

Ela será ministrada pelo procurador de Justiça Maurício Kalache, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público, e pela promotora de Justiça Kele Cristiani Diogo Bahena, coordenadora dos núcleos regionais do Norte Pioneiro do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria) e do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema).