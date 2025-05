Dois eventos trazem programação gratuita e conteúdos técnicos

Para produtores rurais, estudantes e empreendedores

Foram abertas, oficialmente, nesta terça-feira (29), a 17ª Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé) e a 3ª Feira Sabores do Norte Pioneiro no Centro de Eventos de Jacarezinho. A solenidade de abertura contou com a participação de autoridades e lideranças do Paraná. Conteúdos técnicos, oficinas, rodadas de negócios, leilão e concurso de cafés especiais, além de exposição de produtos diferenciados da região são parte da programação gratuita, que vai até quinta-feira (31).

O público-alvo dos eventos são produtores rurais, profissionais do agronegócio, empresas, indústrias de alimentos, torrefações, cafeterias, compradores nacionais e internacionais. Em pauta, conteúdos relacionados à produção de orgânicos com foco em mercado; comercialização de hortifruti; fruticultura; produção de queijos; manejo da alfafa; profissionalização da apicultura. “Cafeicultura e a nova realidade climática” e “Tendências de Mercado para os Cafés Especiais no Mundo” serão temas de painéis voltados para os cafeicultores.

O presidente da Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp), Paulo Frasquetti, contou que, em 2024, a Acenpp participa das feiras com um estande próprio para divulgar a Indicação Geográfica (IG) dos cafés especiais da região, com o objetivo de convidar mais cafeicultores a integrar o projeto. Hoje, a associação conta com 30 propriedades rurais cadastradas em dez municípios.

“Vamos distribuir uma cartilha sobre a padronização da produção, com as normas e o caderno de especificação técnica, para que mais produtores possam aderir ao selo. A IG nos traz visibilidade e uma remuneração maior”, afirmou.

Darci Piana, vice-governador do Paraná e presidente da Fecomércio PR, lembrou o início do trabalho pela busca das Indicações Geográficas no Paraná, quando foi presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/PR, entre 2007 e 2008.

“Isso começou lá atrás e hoje temos esse grande evento e produtos com maior valor agregado. E aqui, além do café, temos também os orgânicos com mais de 350 certificações na região e acredito que podemos trabalhar para ampliar esse cenário”, resgatou Piana, lembrando que o Governo do Estado utiliza produtos orgânicos na alimentação escolar.

Na sua fala, Piana fez uma convocação para a criação de um conselho de desenvolvimento regional, a fim de fortalecer o território, planejar, articular e auxiliar na captação de investimentos para o norte pioneiro do Paraná.

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, considera que os eventos são uma amostra do que é produzido e integra o norte pioneiro.

“Aqui, tem o melhor do norte pioneiro, as ações, o trabalho dos produtores, o apoio das instituições, do governo, que consolidam cada dia mais nossa região e que ajudam a transformar a agricultura e a economia com produtos diferenciados”, pontuou.

Sobre a proposta do vice-governador, Darci Piana, o prefeito disse ser viável e importante.

“Não é só possível, como é uma pauta que podemos ter na Amunorpi [Associação dos Municípios do Norte Pioneiro]. Porque, quando a gente une esforços para pensar juntos numa grande governança, todo o território é abraçado e você tem condições de trilhar ações de médio e longo prazo”, projetou.

Cafés especiais e outros produtos certificados e premiados no Brasil e no exterior, como queijos, alimentos orgânicos, morango, goiaba, mel, açúcar mascavo e pamonha estão em exposição no Centro de Eventos durante os três dias.

“Esse grande número de produtos diferenciados, certificados e especiais com a marca dos produtores do norte pioneiro é o resultado de anos de trabalho e parcerias, de que fizemos parte, justamente, com o foco no apoio aos pequenos negócios do campo. Capacitar, inovar, preparar para o mercado amplia a competitividade, agrega valor, gera desenvolvimento e sustentabilidade”, avaliou Vitor Roberto Tioqueta, diretor-superintendente do Sebrae/PR.

Participaram da solenidade de abertura o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, o gerente da Regional Norte do Sebrae/PR, Rubens Negrão, o diretor financeiro da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), Paulo José Buso Junior, prefeitos da região, lideranças empresariais, produtores, membros de órgãos públicos ligados ao setor agrícola, representantes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), parceiros institucionais e patrocinadores dos eventos.

Sirlei Benetti, brasileira, casada e com 41 anos, reside em Cascavel. Formou-se em Comunicação Social com especialização em Jornalismo pela União Educacional de Cascavel (Univel) em 2004 e possui pós-graduação em Telejornalismo pela Faculdade Assis Gurgags (FAG), concluída em 2010. A palestrante e defensora do agronegócio e fará uma apresentação especial no 17º FICAFÉ, evento promovido pela prefeitura e Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), nesta quinta-feira, dia 31, em Jacarezinho, . A palestra, intitulada “O agro também é Delas“, será voltada para um público de 150 mulheres empreendedoras e produtoras rurais do Norte Pioneiro.

Entre os principais tópicos abordados estão: autorresponsabilidade, tomada de decisões, o papel da mulher na sociedade e na família, autocontrole, inteligência emocional e comunicação. O evento, que terá a duração de uma hora, visa fortalecer o protagonismo feminino no setor agrícola, destacando a crescente participação das mulheres na gestão de propriedades e empresas rurais, um cenário em transformação.

Fotos: Adriano Oltramari