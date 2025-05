Feira Sabores do Paraná tem cinco selecionados de 3 cidades da região

A organização da Feira Sabores do Paraná divulgou nesta quinta-feira (31) os 66 empreendedores da agricultura familiar paranaense que atenderam os critérios estabelecidos e poderão expor os produtos de suas agroindústrias para venda no evento, que acontece entre 28 de novembro e 1º de dezembro no salão de eventos do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba.

Na relação final dos classificados para o evento (que apresentaram documentações comprobatórias e encontram-se aptos a participarem) cinco são do Norte Pioneiro(de três municípios da região).

AMUCAFÉ, Maria Aparecida Maciel, de Pinhalão;

Café Juliani Paulyene, Pauly Elis, de Pinhalão;

Destilaria G&R, Agostinho João Longo, de Carlópolis;

Nunes Café Artesanal, Claudinei de Carvalho Nunes, de Congonhinhas

E Ouro do Norte ,Jonas Aparecido da Silva, de Pinhalão.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab), com execução do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater (IDR-Paraná) e apoio da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Curitiba, Sistema Faep/Senar-PR e Sebrae/PR.

Todos os participantes possuem CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar) ativo e suas agroindústrias alimentícias estão regularizadas sanitariamente. Os produtos que forem comercializados estarão todos rotulados, seguindo a legislação vigente. Já os artesanatos serão característicos de identidade regional ou terão em sua composição matérias-primas da propriedade rural.

FEIRA SABORES – A Feira Sabores do Paraná aconteceu de 2000 a 2014, com edições em Curitiba e em diversos municípios do Estado. O evento será retomado a partir de agora, com o objetivo de divulgar os produtos coloniais do Paraná, com destaque para a produção regional.

A gastronomia será o carro-chefe para divulgar as atrações turísticas paranaenses durante a feira. Também serão realizadas aulas-show de culinária, com ingredientes disponíveis na feira ou alguma cultivar desenvolvida pela pesquisa do IDR-Paraná. Cada aula-show terá o número máximo de 30 participantes e a inscrição é gratuita.

A abertura da feira será no dia 28 de novembro, às 16 horas, no salão de eventos do Museu Oscar Niemeyer. De sexta a domingo o evento estará aberto ao público sempre das 10h às 22h e a entrada é gratuita.