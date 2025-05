Feiras de Jacarezinho são vitrines, diz Roma

Ressaltou importância do associativismo

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) participou nesta terça-feira, 29, ao lado do vice-governador Darci Piana (PSD) da abertura da 17ª Ficafé (Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná) e da 3ª Feira Sabores do Norte Pioneiro, que acontece em Jacarezinho, até esta quinta-feira (31).

O parlamentar disse que as feiras são uma grande vitrine dos cafés especiais e de produtos do agronegócio com Indicação Geográfica (IG) e certificações de qualidade. “A Ficafé e a Feira de Sabores são alavancas para a nossa economia e para a geração de emprego e renda. Com estas feiras, o Norte Pioneiro do Paraná se destaca no mapa dos produtos agrícolas diferenciados, cada vez mais procurados no Brasil e no mundo”, afirmou.

Na avaliação dele, o Norte Pioneiro precisa avançar no processo de associativismo e cooperativismo, para que sua produção cresça e alcance novos patamares de produtividade e competitividade. “Estimular o associativismo significa reduzir custos de produção e criar melhores condições de negociar preços de insumos e de venda da produção”, considerou.

As duas feiras foram unidas em 2022 e, além da exposição de cafés especiais, apresenta atualmente alimentos orgânicos, queijos, morango, goiaba, açúcar mascavo, mel, entre outros itens cultivados com grande qualidade por pequenos produtores da região. O evento é técnico e de negócios, com palestras, demonstração de máquinas e equipamentos e relatos de boas práticas de cultivo.

*Repercussão* – “O que estamos vendo aqui tem muita repercussão para o desenvolvimento do Norte Pioneiro. É este estímulo à atividade econômica que precisamos fomentar a cada dia, para transformar de vez a nossa região em um polo de grandes negócios agrícolas, de ideias inovadoras e também como destino turístico, seja de negócios, seja de lazer”, observou.

Ele lembrou que o Norte Pioneiro já é destaque na conquista de selos de Indicação Geográfica. Três dos 12 produtos paranaenses reconhecidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) estão na região. Um dos primeiros produtos certificados no Estado, ainda em 2012, foram os cafés especiais cultivados em 45 municípios. Depois disso, vieram a goiaba e o morango.

A Ficafé e a Feira de sabores são eventos promovidos pelo Sebrae/PR, Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp), Prefeitura de Jacarezinho, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

O evento é voltado para produtores, estudantes, empresários, compradores, poder público, instituições de ensino e lideranças interessados em conhecer as principais inovações e tendências do agronegócio e desfrutar a seleção de produtos especiais que estarão em exposição durante os três dias de feira, desde alimentos com indicação geográfica e selos de qualidade, até produtos orgânicos e os cafés especiais premiados.

A agenda de atividades está disponível no site

Presentes, o prefeito Marcelo Palhares, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina, José Alex Figueira, Mara Mello, presidente da Associação Turística do Norte Pioneiro (Atunorpi), Odemir Capello, consultor do Sebrae, e o vice-prefeito eleito, Antônio Neto.