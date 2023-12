FIGUEIRA tem obra paralisada há 4 anos

Faltam 25 a 30% para conclusão das moradias

A situação de algumas famílias poderia ser diferentes no município de Figueira. Caso as obras das 47 casas no bairro Vale Verde 3 estivessem prontas. Segundo informações recebidas por uma pessoa que prefere não se identificar pela reportagem, o local já está com as ações paralisadas há cerca de quatro anos.

A reportagem procurou a Prefeitura de Figueira sobre o caso.

O prefeito José Carlos Contieiro explicou que já esteve na Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR) para pedir solução sobre a situação. “Estamos regularmente lá para sabermos o andamento da execução”, comentou.

Faltam 25 a 30% da obra para concluir as moradias (Texto e fotos: Marcos Junior).