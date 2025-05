Confira todas as promoções

A Rede Molini’s Supermercados está com ofertas imperdíveis neste Fim de Semana da Economia até domingo, dia nove.

As promoções são para todas as unidades do Molini’s, nas cidades de Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio.

,