FLÁVIA Jacob faz história na Fetexas

Principal responsável pelo 1º Encontro das Mulheres do Agro em Jacarezinho

A 29ª Fetexas receber entre os dias 18 e 19, a proprietária da Fazenda Califórnia em Jacarezinho, Flávia Jacob Saldanha Rodrigues (fotos), que foi a vencedora do Prêmio Nacional da Mulher Empreendedora na categoria Grandes Propriedades, durante o Congresso Nacional das Mulheres do Agro em novembro de 2023.

O reconhecimento permitiu a Flávia formar a Comissão das Mulheres do Agro em Jacarezinho, em parceria com a Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep). E desde sua criação no ano passado, já conta com 70 produtoras.

E a Fetexas 2024 somou-se a esse esforço, trazendo o primeiro encontro das mulheres envolvidas no agronegócio com palestras sobre a olericultura, fruticultura, controle biológico de orgânicos e também voltadas para a pecuária leiteira (Veja link no final do texto).

A Fazenda Califórnia, cuja principal atividade é o cultivo de café, destacou-se na área de sustentabilidade, superando concorrentes de todo o Brasil para conquistar o prêmio. “Nossa paixão é o café. E só de receber a mensagem de que eu estava classificada na final, para mim já foi um prêmio. E ganhar, então, nem se fala. É muito gratificante poder comemorar essa vitória diante de tantos concorrentes,” declarou Flávia após a vitória.

A fazendeira destaca que muita coisa mudou após conquistar o prêmio, inclusive a forma com que as pessoas se referem a ela. “Antes eu era conhecida apenas como Flávia, a esposa do Luiz da Fazenda Califórnia. Hoje, com o prêmio, sou a Flávia campeã em sustentabilidade, a coordenadora da Comissão das Mulheres. Eu consegui visibilidade como mulher protagonista no campo. Porque eu faço toda a parte de gestão na fazenda e não era vista,” comentou Flávia, refletindo sobre sua trajetória.

Com isso, a Comissão das Mulheres do Agro de Jacarezinho tem como objetivo levar qualificação, dar mais voz e vez às mulheres do campo, incentivar parcerias e agregar valor ao agronegócio, além de aumentar a visibilidade do município.

