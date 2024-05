Eventos acontecem a partir de 23 de maio, iniciando por Cascavel

O Governo do Estado promove a partir do dia 23 de maio cinco Fóruns Regionais de Planejamento e Desenvolvimento Territorial. O objetivo é reunir lideranças, entidades da sociedade civil organizada, empresários locais e academia em torno dos instrumentos de planejamento que visam o desenvolvimento territorial e o monitoramento de políticas públicas.

Com início em Cascavel, no Oeste do Paraná, o primeiro encontro, realizado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), é direcionado a três regiões definidas pelo programa Paraná Produtivo, da Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL) – as regiões 4, 5 e 11, que abrangem 109 municípios.

As inscrições para o fórum de Cascavel estão abertas e podem ser feitas AQUI. No dia 24 de maio é a vez de Curitiba receber o encontro, que será no Prédio da Administração da Universidade Federal do Paraná (UFPR). As inscrições para o evento na Capital estão AQUI.

Os Fóruns, que têm início 13h30, vão abranger todas as 15 regionais do programa Paraná Produtivo e serão realizados pela SEPL, Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), Sebrae-Paraná, Paraná Projetos, Paraná Produtivo e Agência de Desenvolvimento Regional Sustentável e de Inovação (Ageuni).

Os encontros, que irão até junho, passando também pelos municípios de Guarapuava, Londrina e Maringá, vão dar seguimento ao trabalho de aprimorar o planejamento do Estado.

“O Fórum de Desenvolvimento Territorial é importante para que a gente continue o trabalho de olhar o Paraná que queremos, de poder acompanhar as ações do orçamento pelo Observatório de Planejamento, que dá condições de avaliar as políticas públicas e, o mais importante, reunindo, no mesmo momento e local, lideranças do mundo acadêmico, político e empresarial”, disse o secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva (foto)..

PLANEJAMENTO DETALHADO – Durante o encontro, a equipe da SEPL vai detalhar o trabalho realizado pela pasta, como o Programa Paraná Produtivo, que já reúne 14 das 24 secretarias estaduais e que, na sua segunda fase, ampliou seu alcance com governanças em todas as 15 regiões, abrangendo os 399 municípios do Estado.

Criado em 2021, o programa identifica potenciais e carências das regiões e planeja um desenvolvimento produtivo integrado entre os municípios, tendo como bases o protagonismo regional e a efetividade na implementação das ações propostas.

O diretor de Projetos da SEPL, Marcos Junior Marini, explicou que os fóruns buscam um processo de enraizamento de ações por todas as regiões do Estado por meio do Paraná Produtivo. “Nesse contexto, buscamos que todos os participantes conheçam o programa e saibam como atuar em parceria, trabalhando em rede para o desenvolvimento do território, a partir dos projetos estruturantes em cada região. É um movimento importante para o Estado, uma descentralização da política pública, buscando o desenvolvimento das regiões paranaenses”, explicou.

No evento também será apresentado à plateia, pelo diretor de Planejamento da SEPL, Breno Lemos, o Observatório de Planejamento, desenvolvido em conjunto com a SETI e lançado em abril. O foco dessa ferramenta é a melhoria contínua dos instrumentos de planejamento disponíveis, promovendo uma gestão mais eficiente e transparente, alinhada com as necessidades e demandas da sociedade.

TRABALHO DA ACADEMIA – A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior também participa dos encontros com palestras do secretário de Estado Aldo Bona e do diretor-geral Jamil Abdanur Júnior. Eles apresentarão as atividades da pasta e as iniciativas da Ageuni.

O secretário Aldo Bona destaca a importância dos fóruns regionais para ampliar o entendimento das demandas de cada localidade. “Os Fóruns são uma estratégia para compreender as particularidades de cada região em um processo participativo e inclusivo, com a finalidade de assimilar os desafios e as oportunidades de cada uma, para assegurar que as políticas públicas sejam implementadas de forma eficaz e que atendam às necessidades e expectativas da população”, afirmou.

Os fóruns contarão, ainda, com a participação do consultor internacional colombiano Jean Edouard Tromme, que ministrará a palestra “Medellín: Um modelo de transformação territorial”, em que compartilha a experiência da cidade latino-americana que tem alcançado reconhecimento nas áreas de mobilidade urbana e de ampliação da qualidade de vida nas cidades.

Confira o calendário dos Fóruns Regionais de Planejamento e Desenvolvimento Territorial:

Horário: das 13h30 às 17h15

23/05 – Cascavel

Unioeste – Rua Universitária, 1.619 – Jardim Universitário

Inscrições AQUI

24/05 – Curitiba

UFPR – Prédio da Administração – Av. Coronel Francisco H. dos Santos, 100 – Jardim das Américas

Inscrições AQUI

13/06 – Guarapuava

Unicentro – R. Padre Salvador. 875

Inscrições abertas a partir de 27/05

20/06 – Londrina

UEL – Rod. Celso Garcia Cid – PR-445, km 380 – Campus Universitário

Inscrições abertas a partir de 27/05

21/06 – Maringá

UEM – Av. Colombo, 5790 – Jd. Universitário

Inscrições abertas de 27/05