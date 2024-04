FPA itinerante na ExpoLondrina 2024

Na tarde da próxima quinta-feira

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) participa da EXPOLONDRINA 2024 a convite da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP) e da Sociedade Rural do Paraná.

Na ocasião, será lançado o projeto “FPA Itinerante” com o objetivo de promover debates e levar soluções legislativas para os principais desafios do agro brasileiro em feiras agropecuárias nacionais.

A abertura oficial contará com a participação do presidente da FPA, Pedro Lupion, e de uma comitiva parlamentar de membros da bancada.

SERVIÇO:

Data: 11/04/2024

Hora: 15 horas

Local: Parque de Exposições Governador Ney Braga | Recinto Horácio Sabino Coimbra – Londrina (PR).