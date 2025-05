Frota elétrica da JBS promove IMPACTO

Na preservação ambiental de Jacarezinho

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, multiplicou por sete a sua frota elétrica em nível nacional, evitando a emissão direta de mais de 5,2 mil toneladas de CO2. O dado equivale à absorção anual de CO2 de 237 mil árvores adultas ou a 1.080 voltas ao redor do mundo em um carro. A expansão corresponde à utilização de veículos 100% elétricos no Brasil nos últimos três anos. Ao todo, a operação conta com 281 caminhões no país.

No Paraná, a frota da No Carbon – empresa da JBS especializada na locação de caminhões elétricos no território brasileiro – atua por meio da operacionalização de 18 veículos, sendo quatro deles em Pinhais, disponibilizados para a Friboi – empresa do Grupo JBS – e outros 14 para a Seara, empresa também pertencente à JBS. Desses 14 caminhões, três atuam no município de Rolândia, dez atuam em Pinhais e um opera na cidade de Lapa. A utilização destes veículos impacta diretamente no desenvolvimento do modelo sustentável tanto nos municípios quanto nos deslocamentos realizados diariamente por todo o estado.

Os caminhões têm capacidade para até três toneladas e são equipados com baús frigoríficos que mantêm os produtos resfriados e congelados dentro das normas exigidas, sem consumir a energia do próprio veículo. Com autonomia de até 150 km, são a solução ideal para operações urbanas. Especializada na gestão de caminhões elétricos, a No Carbon atua em todas as etapas – da aquisição à operação dos veículos. Com o apoio de parceiros e o uso de telemetria e sistemas de georreferenciamento, a empresa tem contribuído para otimizar a logística da JBS, proporcionando ganhos em segurança e eficiência operacional. Além disso, o uso de caminhões elétricos está alinhado aos princípios do GHG Protocol, que orienta a medição das emissões de CO2.

Conforme Armando Volpe, Diretor-Comercial da No Carbon, a ampliação da frota de Veículos Urbanos de Carga (VUC) elétricos concilia o compromisso com a sustentabilidade ambiental à eficiência do transporte. “Investir em soluções sustentáveis significa aliar a prevenção ao meio ambiente com a otimização das operações. Além de minimizar a emissão de CO2, os caminhões elétricos da nossa frota reduzem os custos operacionais e de manutenção em comparação aos modelos a diesel, aproveitando até 90% da energia disponível. Ou seja, trata-se de uma solução vantajosa para a JBS, para os nossos parceiros e, principalmente, para a promoção de um mundo sustentável”, afirma.

Sobre a JBS no PR – Possui operação em 11 cidades no estado(em Jacarezinho no KM 15 da BR-153,bairro Aeroporto), entre fábricas e centros de distribuição das unidades de negócios, conta com mais de 14 mil colaboradores em todo o Estado e mais de 2.500 produtores rurais integrados.

No Brasil, a JBS é uma das maiores empregadoras do país, com 158 mil colaboradores. No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A empresa investe em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem e transportes, com foco na economia circular.