GENIUSCON de 2024 compensará emissão de carbono por árvore

Energia renovável e plantas

Uma feira sustentável do ponto de vista ambiental. A GeniusCon 2024 ficará marcada também pela preocupação em garantir a compensação de toda emissão de carbono gerada pelo evento, através de compra de energia renovável e plantio de árvores.

Em sua nona edição, a GeniusCon passa a deixar ainda um legado de sustentabilidade – além de todo o trabalho já com resultados concretos de desenvolvimento econômico para o Norte Pioneiro através da inovação e tecnologia.

Para esse trabalho de compensação do carbono emitido, a feira contratou uma empresa especializada no segmento, a Koa Assessoria, que instalou um painel do stand do Sebrae com o cálculo diário e em tempo real da emissão do gás, que é um dos principais causadores do efeito estufa.

Com o cálculo do carbono devidamente contabilizado, a organização da GeniusCon fará a compensação por meio de emissão de créditos de energia sustentável – créditos esses gerados pela certificação I-REC, sistema global de certificação, e também pelo plantio de árvores, que deverá ser feito em Jacarezinho em uma futura ação com entidades parceiras.

Segundo o consultor do Sebrae Norte Pioneiro, Odemir Capello, a iniciativa mostra a preocupação em da feira em ser um evento sustentável e comprometido com as questões ambientais.

“Um dos pilares de todo nosso trabalho é o da sustentabilidade, do progresso sustentável. Então esse ano tivemos esse cuidado de fazer a compensação de todo carbono gerado pela feira, garantindo que a GeniusCon seja um evento que traz ganhos para o Norte Pioneiro em todos os aspectos”, pontua.

FEIRA

A GeniusCon é a maior feira de inovação e tecnologia do Norte Pioneiro e um dos maiores do segmento em todo Estado, sendo realizada pelo Sebrae em parceria com o SRI (Sistema Regional de Inovação) Norte Pioneiro e prefeitura de Jacarezinho (foto principal, Odemir e Marcelo).

Neste ano a feira aconteceu de 16 a 18 de outubro no centro de eventos de Jacarezinho, atraindo mais de 7 mil visitantes de 85 municípios de toda a região.

Texto: Lucas Aleixo/Especial para SRI