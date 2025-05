Governador apresenta pacote com Google

O governador Carlos Massa Ratinho Junior apresenta nesta sexta-feira (21) os primeiros produtos da parceria com o Google para modernização de serviços no Governo do Paraná. Eles vão do uso da Inteligência Artificial na educação pública, visando aprimorar o aprendizado dos estudantes por meio de plataformas inovadoras, a serviços no Detran e ParanáPrevidência.

Serão apresentadas algumas soluções, como:

– Plataforma de Avaliação de Fluência Leitora, voltada para alunos da 2ª série do Ensino Fundamental I em processo de alfabetização.

– Plataforma de Redação com IA, desenvolvida para apoiar a correção e análise dos textos produzidos pelos alunos do 3º ano do Ensino Médio.

– Prova de Vida na ParanáPrevidência, com atualização via aplicativo.

– Reconhecimento facial para atualização de foto para CNH.

– Data Lake: base de dados que podem ser cruzados gerando informações para atendimento ao cidadão, em parceria com a Defensoria Pública.

O Estado tem uma parceria ampla com o Google em várias áreas. Na educação, por exemplo, os alunos bolsistas do programa Talento Tech já usam licenças de cursos da empresa de tecnologia.

Serviço:

Data: 21 de fevereiro, sexta-feira

Horário: A partir das 14 horas

Local: Colégio Estadual Professora Maria Aguiar Teixeira – Av. Presidente Affonso Camargo, 3.463, Capão da Imbuia