Governo do Estado anuncia mais R$ 42 milhões para asfalto em CINCO bairros

Município já soma quase R$ 100 milhões em investimentos

A visita do governador Ratinho Junior a Santo Antônio da Platina, nesta quinta-feira (24), marcou um momento histórico para o município. Durante a solenidade, foram anunciados mais de R$ 41,8 milhões para obras de infraestrutura urbana em cinco bairros da cidade: João Furtado, Colina Verde, Bela Vista II, Vila Coelho e Santa Mônica.

O recurso integra o programa Asfalto Novo, Vida Nova, do Governo do Paraná, e contempla obras de drenagem, terraplanagem, galerias de águas pluviais, meio-fio, calçadas, pavimentação, sinalização e arborização. Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento, as intervenções somam cerca de 29,4 mil metros lineares de ruas.

Os investimentos por bairro são os seguintes:

João Furtado: R$ 13,8 milhões

R$ 13,8 milhões Colina Verde: R$ 10,9 milhões

R$ 10,9 milhões Vista Alegre: R$ 7,8 milhões

R$ 7,8 milhões Santa Mônica: R$ 5,7 milhões

R$ 5,7 milhões Vila Coelho: R$ 3,4 milhões

Investimentos acumulados ultrapassam R$ 100 milhões

O prefeito Gil Martins, acompanhado da vice-prefeita Terezinha Maiorky e da primeira-dama Fátima Izak, destacou que, em menos de sete meses de gestão, Santo Antônio da Platina já recebeu cerca de R$ 100 milhões em investimentos estaduais.

Entre os destaques, estão:

Nova Escola Agrícola: R$ 9 milhões (incluindo obra e estrutura para ensino em tempo integral)

R$ 9 milhões (incluindo obra e estrutura para ensino em tempo integral) Ambulatório Médico de Especialidades (AME): R$ 8 milhões

R$ 8 milhões Seis novas UBSs: R$ 21 milhões

R$ 21 milhões Defensoria Pública: R$ 2 milhões (com terreno doado pelo município).

R$ 2 milhões (com terreno doado pelo município).





















Durante o evento, o prefeito também anunciou que o governo estadual deve investir R$ 1 milhão no Colégio Cívico-Militar Dona Moralina Eleutério e reforçou a necessidade de recursos para atender os distritos de Monte Real, Conselheiro Zacarias e o povoado da Platina, que ainda demandam cerca de R$ 19 milhões.

Gil Martins revelou ainda que o município planeja financiar a compra de terrenos para construção de moradias populares e que um concurso público já selecionou 18 médicos que serão contratados de forma imediata.

Outro projeto mencionado foi a revitalização do Ribeirão Boi Pintado, onde está prevista a criação de um parque de lazer em uma área de 10 alqueires. Segundo o prefeito, o governador se comprometeu a financiar a iniciativa assim que o projeto for apresentado: “O governador nos disse: ‘tragam o projeto que o dinheiro está na mão’”, afirmou.

Solenidade com autoridades e lideranças

A solenidade também contou com homenagens e momentos simbólicos. O governador recebeu um kit da 53ª Efapi — que será realizada em agosto — e uma camiseta da Sociedade Esportiva Platinense. Em tom descontraído, o prefeito mencionou o pedido do filho para que usasse meias verde-amarelas no evento com Ratinho Junior.

A parceria com a Câmara de Vereadores também foi destacada. Os vereadores presentes — Breno, Fabinho Galdino, Prof. Diego, Benito, Marcelino, Leônidas, Irmão Paulinho e Vermelho — foram convidados a subir ao palco junto às autoridades.

Entre os presentes estavam os secretários estaduais Sandro Alex (Infraestrutura) e Alex Canziani (Inovação e Inteligência Artificial); o chefe da Casa Militar, Marcos Tordoro; os deputados federais Pedro Lupion, Luísa Canziani, Lenir de Assis e Toninho Wandscheer; os deputados estaduais Romanelli e Cobra Repórter; além de prefeitos, vereadores e lideranças regionais.

Também compareceram a IMPRENSA, representantes de hospitais, associações, sindicatos, forças de segurança, Judiciário, igrejas, escolas, empresários e moradores da comunidade.