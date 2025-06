Novos Líderes Rurais: Jacarezinho RECEBE ENCONTRO Regional

Tema: “Liderança, protagonismo e transformação”

O Encontro Regional de Líderes Rurais em Jacarezinho será neste no dia 12 deste mês(próxima quinta-feira),sendo uma etapa importante do trabalho de formação de novas lideranças rurais.

Haverá a oportunidade de trocar experiências, participar de dinâmicas e discutir o papel da representatividade. A previsão é reunir um público formado por participantes que ainda não têm envolvimento com o sistema sindical rural.

A iniciativa faz parte do Programa de Sustentabilidade Sindical (PSS), criado com o objetivo de desenvolver os sindicatos rurais do Estado, visando a sustentabilidade econômica dessas entidades por meio de diversas ações como consultoria administrativa, treinamentos, formação de lideranças, entre outras.

O roteiro da quinta edição do Encontro Regional de Líderes Rurais começa em Maringá (região Noroeste), segue para Londrina (Norte), Jacarezinho (Norte Pioneiro), Tapejara (Noroeste), Campo Mourão (Centro-Oriental), Marechal Cândido Rondon (Oeste), Pato Branco (Sudoeste), Guarapuava (Centro-Sul), Prudentópolis (Centro-sul), Tibagi (Campos Gerais) e Araucária (Região Metropolitana de Curitiba).

Para participar, o produtor rural deve procurar o sindicato rural local.

Programação – A iniciativa começa com a recepção do público. Depois das boas-vindas ocorre o momento de integração. Na sequência, uma dinâmica trabalhará o tema “Liderança, protagonismo e transformação”. Na ocasião, também serão apresentados os sindicatos rurais que foram reconhecidos com o selo do Programa Sindicato Protagonista. Criado pela Comissão Estadual de Mulheres da FAEP (CEMF), esse programa estabelece uma série de indicadores para avaliar a qualidade da gestão e a influência da entidade sindical na sua localidade.

Para fechar o evento, está prevista uma palestra magna com uma grande personalidade do agronegócio brasileiro. O nome do(a) palestrante é surpresa. Depois do encerramento, os participantes são convidados para um almoço.