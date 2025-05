LUPION foca todas prioridades sobre Plano Safra 25/26

“Governo não pode se dar ao luxo de ignorar o agro”

“O governo não pode se dar ao luxo de ignorar um setor tão estratégico como o Agro. Essa é uma questão que vai além de qualquer desempenho político ou diferença ideológica”. A declaração é do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), durante o anúncio do documento com propostas da bancada para o Plano Safra 2025/2026.

Os cerca de 350 parlamentares da FPA e as 59 entidades que compõem o Instituto Pensar Agro (IPA) que atua junto à FPA, defendem um modelo mais eficiente, seguro e sustentável de financiamento à produção agropecuária brasileira, com foco na ampliação de recursos públicos, no fortalecimento do seguro rural e na criação de uma política agrícola plurianual.

O instituto é um Think tank, (Grupo de reflexão) ou seja, uma organização que realiza pesquisa e análise sobre questões de política pública, muitas vezes com o objetivo de influenciar decisões políticas. Uma instituição que atua como ponte entre a sociedade civil e o governo, buscando soluções para problemas sociais com base em evidências e dados.

São seis prioridades da Frente para a safra 2025/2026: o fortalecimento do seguro rural, a continuidade do crédito, fontes de financiamento sustentáveis, equalização de juros, ambiente regulatório favorável e fortalecimento de garantias de preços.

Um dos destaques é a defesa da criação de uma política agrícola plurianual, inspirada na Farm Bill americana. “Nosso sonho é conseguir fazer um planejamento de cinco anos, que dê previsibilidade orçamentária e segurança para o produtor”, afirmou Lupion.

Equalização – Considerado um dos principais instrumentos de apoio ao setor produtivo, o Plano Safra enfrenta desafios como falta de recursos, burocracia e vulnerabilidade ao orçamento público. Para a próxima safra, a estimativa é que o crédito necessário à agropecuária alcance R$ 1,3 trilhão, sendo R$ 599 bilhões via Plano Safra.

Entre as principais demandas da bancada estão o aporte de R$ 25 bilhões para a equalização de juros e a destinação de pelo menos 1% do valor total do plano — cerca de R$ 5,99 bilhões — para a subvenção ao seguro rural (PSR). A intenção é garantir previsibilidade e segurança ao produtor, além de evitar interrupções no crédito, como a ocorrida em fevereiro deste ano.

“Essa equalização, que é o que de fato custa para os cofres públicos, teria que ter necessidade de pelo menos R$ 25 bilhões”, disse Lupion. Analistas do mercado preveem uma taxa Selic próxima de 15% em julho, quando ocorre o lançamento do Plano Safra.

Diante dos problemas climáticos recentes, como as perdas no Rio Grande do Sul e no Centro-Oeste, a FPA propôs também a regulamentação de um Fundo de Catástrofe para dar mais segurança aos produtores.

O documento foi entregue nesta semana ao governo federal, por meio do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

Principais propostas da FPA para o Plano Safra 2025/2026:

Ampliação da subvenção aos juros: Elevação do aporte para R$ 25 bilhões, garantindo a continuidade do crédito equalizado.

Fortalecimento do seguro rural: Orçamento de R$ 5,99 bilhões para o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) e regulamentação do Fundo de Catástrofe.

Planejamento plurianual: Adoção de um Plano Safra de múltiplos anos, à semelhança da Farm Bill americana.

Modernização do Manual de Crédito Rural: Inclusão de práticas de gestão de risco, inovação, sustentabilidade e acesso a mercados.

Transparência bancária: Criação de regras para a apresentação dos Custos Administrativos e Tributários (CAT) nas operações de crédito.

Simplificação de garantias: Digitalização de registros e fracionamento de propriedades para reduzir custos e burocracia.

Incentivo à sustentabilidade: Redução de juros para produtores que adotem práticas como integração lavoura-pecuária-floresta e uso de bioinsumos.

Ampliação de fontes de financiamento: Reforço nas exigibilidades bancárias e estímulo ao uso de Fiagros.

Melhorias no acesso ao crédito: Combate à venda casada, redução de taxas abusivas e facilitação de processos para pequenos e médios produtores.

Fortalecimento de programas de investimento: Aprimoramento de linhas como RenovAgro, InovAgro, Moderagro, Moderfrota, Proirriga e PCA.

Renegociação de dívidas: Manutenção da taxa de juros original em prorrogações e flexibilização das condições de renegociação.

Apoio à agricultura familiar: Ampliação dos limites do Pronaf e Pronamp e estímulo à regularização fundiária.

Fortalecimento de políticas de comercialização: Modernização do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).