Proposta destinação e reaproveitamento de material fresado

De acordo com a parlamentar, o texto tem o objetivo de proteger o meio ambiente, combater o desperdício e reduzir os custos de obras

A segunda-secretária da Assembleia Legislativa, deputada estadual Maria Victoria (PP), apresentou na segunda-feira (13) um projeto de lei para regulamentar a destinação e o reaproveitamento do material fresado resultante de obras nas rodovias do Paraná.

O material fresado é proveniente do processo de recuperação de pavimentos chamado de fresagem, quando uma ou mais camadas de asfalto sofrem raspagem para retirar as partes danificadas.

A deputada Maria Victoria explica que o projeto de lei 22/2023 tem o objetivo de proteger o meio ambiente, combater o desperdício e reduzir os custos de obras nas rodovias e também nas vias municipais.

“O material fresado possui um significativo potencial de melhoramento da pavimentação de vias e um grande valor econômico, sendo inaceitável o desperdício desse recurso”, pontua.

O projeto de lei protocolado pela deputada aponta três principais destinações para o material fresado: reutilizar em outras ações de recapeamento ou pavimentação de rodovias sob gestão direta ou indireta do Estado do Paraná; destinar ao município onde foi gerado para ser utilizado preferencialmente no recapeamento ou pavimentação de vias não asfaltadas ou na comercialização para a iniciativa privada.