Mauro festeja menor desemprego no PR

Registrada redução histórica no Estado

Relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), aponta para uma nova redução no índice de desocupação no Paraná no terceiro trimestre de 2023. A taxa de 4,6% representa uma queda considerável do número de pessoas desempregadas no estado e o melhor resultado registrado nos últimos nove anos no Paraná.

Em comparação com o trimestre anterior, o desemprego recuou 0,3 ponto percentual (4,9%) e 0,7 ponto percentual ante o terceiro trimestre de 2022 (5,3%). “É a terceira queda seguida. São índices que refletem muitos acertos do Governo do Estado e que garantem o avanço da empregabilidade em todos os setores da economia paranaense”, comemorou o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes.

O secretário destaca que o Paraná figura entre os cinco estados brasileiros com menor índice de desemprego do país. “Enquanto a média nacional é de 7,7%, o Paraná se destaca com um índice bem abaixo, reforçando que é um grande polo de empregabilidade”, frisa. Moraes destaca ainda que os estados que tiveram índices menores, Rondônia (2,3%), Mato Grosso (2,4%), Santa Catarina (3,6%) e Mato Grosso do Sul (4%), são pouco populosos se comparados ao Paraná, que possui 9,6 milhões de pessoas em idade de trabalhar, sendo que 5,9 milhões delas possuem ocupação.

“O Paraná é destaque quando o assunto é empregabilidade. Com a menor taxa dos últimos nove anos, provamos que conseguimos fazer melhor, garantindo trabalho em todos os setores da economia”, destacou Mauro Morais. “O pleno emprego se concretiza no Estado, promovendo estabilidade e crescimento econômico aos paranaenses”.