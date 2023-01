Mauro prioriza a manutenção de empregos no NP

Aconteceu reunião importante nesta terça-feira

A permanência da empresa Yoki (foto) no município de Cambará(Norte Pioneiro) foi tema de uma reunião realizada nesta terça-feira entre membros do primeiro escalão do Governo do Estado e autoridades do município, em Curitiba (fotos). Além da oferta de incentivos para a manutenção dos cerca de 750 empregos, foi discutida a possibilidade de locação ou venda do imóvel a fábricas potencialmente interessadas em produzir no local.

De acordo com Mauro Moraes, secretário de Trabalho, Qualificação e Renda, o encerramento das atividades da empresa em Cambará acarretará em prejuízos para toda região, pois representa o corte de vagas diretas diretas e em torno de 1.500 postos de trabalhos indiretos. Para o município, por exemplo, a transferência da unidade para o interior de Minas Gerais significa uma queda de R$ 6 milhões no orçamento, conforme levantamento da própria prefeitura.

Moraes afirma que o Governo fará uma reunião com a direção brasileira da General Mills, multinacional do setor de alimentos proprietária da Yoki, com o objetivo de negociar incentivos para a permanência da fábrica em Cambará. Outra proposta a ser discutida é a possibilidade de locação ou venda do imóvel, incluindo suas instalações e maquinário, a outra empresa.

“O foco é a manutenção dos empregos, pois a geração de postos de trabalho no Paraná é uma das prioridades do Governo. Há outras fábricas interessadas em produzir no local e se a Yoki de fato for deixar o estado, precisamos tranquilizar a população de Cambará de que as vagas de emprego estão garantidas com a vinda de uma nova empresa”, afirma Moraes.

Participaram da reunião o Vice-Governador Darci Piana, o secretário da Indústria,, Comércio e Serviços do Paraná, Ricardo Barros, o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin, o Diretor Fomento Paraná, Heraldo Alves das Neves, os deputados Romanelli, Luís Corti e Michele Caputo, prefeito de Cambará e os vereadores Marcio Albertini e Karen Dadona.