Melhorias na PR-435 trazem ainda MAIS segurança para Ibaiti

Reforço na sinalização horizontal e vertical e tachões

A PR-435 entre Ibaiti e Congonhinhas, na região Norte, recebeu reforços de sinalização viária e instalação de dispositivos auxiliares, proporcionando mais segurança para moradores e usuários de longa distância.

As melhorias são parte do Programa de Segurança Viária das Rodovias Estaduais do Paraná (Proseg Paraná) do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).

Foi executada nova sinalização horizontal com pintura de linhas no eixo e bordos, instaladas novas placas de sinalização vertical, e implantadas tachas refletivas bidirecionais. Estes últimos atendendo principalmente o tráfego noturno, sendo de grande importância para rodovias em áreas rurais.

A PR-435 inteira, justamente esta ligação entre os dois municípios, está contemplada no lote 4 do Proseg Paraná, que cobre 1.065,45 quilômetros de rodovias da Superintendência Regional Norte do DER/PR, principalmente na região do Norte Pioneiro. O investimento é de R$ 57.655.659,21 somente neste lote.

O programa realiza reforços da sinalização horizontal, sinalização vertical e instalação de dispositivos de segurança, de acordo com a necessidade de cada trecho, determinada por meio de elaboração de projeto básico de engenharia. O objetivo é reduzir acidentes na malha rodoviária estadual, bem como diminuir a gravidade dos acidentes que ainda acontecerem.

MUNICÍPIOS – Ibaiti tem uma economia equilibrada entre a produção primária e o setor de comércio e serviços, enquanto Congonhinas é voltada para o agro.

Em comum produzem soja, cana-de-açúcar, trigo e milho, além da criação de frango e gado. Se diferenciam nas culturas permanentes, com a Laranja se destacando em Congonhinhas, e o café em Ibaiti.

Somados, tem cerca de 38 mil habitantes, todos beneficiados pelos serviços na PR-435.