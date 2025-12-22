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Molini’s têm horário especial de NATAL

Funcionamento diferenciado garante mais comodidade aos consumidores 

Os supermercados da rede Molini’s  vão operar em horário especial na véspera de Natal, nesta quarta-feira, 24 de dezembro, com o objetivo de garantir mais comodidade aos consumidores que se preparam para a ceia e as confraternizações da data.

Para que os clientes possam se organizar com tranquilidade, a rede divulgou os horários de funcionamento de cada unidade, que variam conforme a cidade e o supermercado.

Confira os horários de Natal da Rede Molini’s:

Jacarezinho

  • Molini’s Max: das 8h às 19h
  • Molini’s Center: das 8h às 19h
  • Molini’s Extra: das 8h às 18h

Santo Antônio da Platina

  • Molini’s Center: das 8h às 18h
  • Molini’s Max: das 8h às 19h

Bandeirantes

  • Molini’s Bandeirantes: das 8h às 18h

Cornélio Procópio

  • Molini’s Avenida São Paulo: das 8h às 19h
  • Molini’s Independência: das 8h às 18h
  • Molini’s Rocha Pombo: das 7h30 às 18h

A orientação é que os consumidores se programem com antecedência para evitar filas e garantir todos os itens necessários para as celebrações natalinas.

Em clima de confraternização, a Rede Molini’s deseja a todos os clientes e amigos um Feliz Natal, repleto de união, amor e bons momentos ao lado da família e dos amigos.

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