Não haverá coleta de LIXO em S. Antônio nesta QUARTA-FEIRA

Dia da Consciência Negra

Com o feriado nacional do Dia da Consciência Negra no meio da semana, os órgãos públicos estaduais terão escala especial de funcionamento nesta quarta-feira (20). A medida, no entanto, não abrange serviços considerados essenciais e que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias de polícia civil.

Ediogenes Ribeiro (foto), responsável da PRV Ambiental Ltda, que faz a coleta de resíduos residenciais e industriais na zona urbana de Santo Antônio da Platina, informou que não haverá expediente, retornando normalmente na quinta-feira. dia 21.

O contrato com a empresa, vencido em concorrência pública, se estende até dezembro de 2025. A sede fica no Povoado Rural da Platina.