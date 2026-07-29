Norte Pioneiro VAI colher quase 600 mil toneladas de MILHO

Área cultivada próxima de 100 mil hectares

O Paraná encerrou a safra de verão 2025/26 com um novo recorde na produção de grãos. De acordo com dados do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), divulgados no fim de junho, o Estado colheu 26,3 milhões de toneladas, volume 6% superior ao registrado no ciclo anterior, quando foram produzidas 24,7 milhões de toneladas.

O resultado foi impulsionado principalmente pela cultura da soja, que atingiu 21,8 milhões de toneladas, além da recuperação da produção de milho de verão, que passou de 3,1 milhões para 4,1 milhões de toneladas.

Segundo o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, o desempenho é resultado da combinação entre condições climáticas favoráveis, expansão das áreas cultivadas e o constante investimento dos produtores em tecnologia e qualificação.

O avanço tecnológico pode ser observado em propriedades rurais de diferentes regiões do Estado.tos em manejo do solo, rotação de culturas, integração das atividades agrícolas e escolha de sementes de alto potencial produtivo.

Além do trabalho técnico, o clima teve papel importante. A regularidade das chuvas durante o desenvolvimento da cultura contribuiu para o excelente desempenho das lavouras.

Norte Pioneiro tem expectativa positiva para o milho segunda safra

No Norte Pioneiro, embora a área destinada ao milho de verão seja menor em comparação à soja, a segunda safra possui grande relevância econômica para a região.

Atualmente, as lavouras de milho segunda safra encontram-se nas fases de frutificação e maturação, apresentando bom desenvolvimento. A estimativa é de que a região alcance uma área cultivada próxima de 100 mil hectares, com produção projetada em cerca de 584 mil toneladas.

O município de Cambará aparece como o maior produtor regional, com aproximadamente 15,8 mil hectares plantados, consolidando-se como uma das principais referências na cultura do milho no Norte Pioneiro.

Com números expressivos e perspectivas favoráveis para a segunda safra, o Paraná reafirma sua posição entre os maiores produtores de grãos do país, resultado da combinação entre inovação, capacitação e dedicação dos agricultores paranaenses.