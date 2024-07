Nota de repúdio da FAEP sobre PLANO SAFRA 2024/2025

Após frustração e repercussão negativa do adiamento do anúncio do plano na semana passada, setor segue na expectativa do anúncio, marcado para 3 de julho

Estava todo mundo esperando o lançamento do Plano Safra 2024/25, no final de junho, mas a expectativa foi frustrada. De última hora, o governo federal adiou o evento e jogou um balde de água fria no setor agropecuário. Esse é o tema do Campo & Cia dessa semana, com participação de Ana Paula Kowalski, do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP/SENAR-PR.

Ana lembra do posicionamento contrário de inúmeras entidades envolvidas com o setor produtivo — incluindo o Sistema FAEP/SENAR-PR. “A repercussão foi a pior possível”, cravou Ana Paula. “No dia 1º de julho, começa o novo ano-calendário e é justamente por isso que a gente teve um posicionamento tão contrário e imediato a esse adiamento, porque nunca vimos um plano safra ser lançado quando já deveria estar em vigor”, completou a especialista.

É importante que o plano seja divulgado com antecedência, segundo Ana, para poder fazer todos os ajustes necessários junto às instituições financeiras. “As regras anunciadas durante o evento de lançamento do Plano Safra levam um tempo até serem aprovadas pelo Conselho Monetário para começarem a funcionar. Então a gente tem um atraso de todo uma cadeia e um processo, o que acaba penalizando o produtor na hora de contratar o crédito”, explicou.

No dia 25 de junho, o Sistema FAEP/SENAR-PR publicou uma nota de repúdio se posicionando de forma contrária ao adiamento. “Essa mudança tem impacto direto no planejamento de milhares de agricultores e pecuaristas do Paraná e dos demais Estados, já que a safra começa oficialmente no dia 1º de julho”, enfatizou o documento. “Desta forma, produtoras e produtores rurais vão começar a temporada em meio às incertezas”, completou a instituição.

Números já conhecidos – Com esse adiamento, alguns números já foram anunciados pelas autoridades. Entre eles está o montante de recursos para crédito, que deve ficar em R$ 475,6 bilhões, abaixo do pedido de R$ 565 bilhões feito pelo setor produtivo. Outro ponto de atenção está em relação às taxas de juros. A solicitação das entidades representativas do agro é que os percentuais ficassem no máximo em 9% nas linhas de investimento, mas o teto deve chegar a 12%, acima da taxa Selic de 10,5%.