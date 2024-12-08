Nota Paraná sorteia um milhão de reais nesta segunda-feira

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) promove nesta segunda-feira (9) o último sorteio do ano do Nota Paraná — e será mais do que especial. Seguindo as novas regras do programa, o prêmio de R$ 1 milhão será o grande destaque e fará com que um sortudo tenha motivos de sobra para comemorar as festas de fim de ano.

Além do milhão, também serão sorteados outros 15.102 prêmios que variam de R$ 50 a R$ 100 mil. Ao todo, os valores entregues chegam a R$ 2 milhões. O sorteio será transmitido ao vivo pelo YouTube da secretaria a partir das 9h30.

Prova de que todo mundo vai estar de olho no sorteio de R$ 1 milhão na próxima segunda é que o sorteio de dezembro registra o maior número de participantes do programa. São 3.193.583 consumidores na disputa pelo prêmio máximo.

Além disso, o último sorteio de 2024 também terá o maior número de bilhetes do ano. São 30.660.300 números da sorte registrados pelo programa a partir das compras feitas em agosto. Na média, cada consumidor vai concorrer com 9,6 bilhetes.

A coordenadora do programa, Marta Gambini, comemora os números recorde, principalmente pela data em que isso acontece. Em 2025, o Nota Paraná vai celebrar seu décimo aniversário e a participação massiva mostra bem o quanto ele foi abraçado pelo paranaense. “É muito simbólico que esse recorde aconteça agora”, diz. “É a prova de que o CPF na nota já faz parte da rotina do paranaense e que nosso projeto de consciência fiscal deu muito certo”.

Em 2024, até o mês de novembro, o Nota Paraná entregou 246 mil prêmios, totalizando R$ 22 milhões entregues apenas em sorteios. Já em relação aos créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), foram R$ 265 milhões distribuídos entre todos os participantes.

Além disso, o programa ainda entregou 88 mil prêmios no Paraná Pay, somando R$ 8,8 milhões no período. Já para as entidades sociais, foram sorteados R$ 24,2 milhões entre janeiro e novembro.

SORTEIOS ESPECIAIS – A realização desses sorteios especiais é uma das novidades do Nota Paraná em 2024, que passou por uma reformulação em suas regras para premiar mais consumidores. O novo formato, em vigor desde julho, estabelece que os prêmios de R$ 1 milhão são entregues apenas nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro. No restante do ano, os valores são um pouco menores, entre R$ 50 e R$ 100 mil, mas distribuídos entre um número maior de participantes. Nesses sorteios regulares, são 35.102 ganhadores.

COMO PARTICIPAR – Ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do IPVA. As notas fiscais com CPF também geram bilhetes para os sorteios mensais. A adesão pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.