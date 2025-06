Novo PAC Resíduos seleciona propostas

Cada cidade receberá em torno de R$ 600 mil

O Novo PAC do governo federal autorizou repasse de recursos de nove propostas gestão de resíduos sólidos que vão atender oito municípios representadas pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) na Assembleia Legislativa: Ângulo, Colorado, Irati, Querência do Norte, Santa Cecília do Pavão, Santo Antônio do Caiuá, São João do Caiuá e Terra Rica. Cada cidade vai receber R$ 600 mil, em média, para obras civis, compra de equipamentos e veículos e coleta seletiva.

“A gestão dos resíduos é outro grande desafio que se impõe hoje no mundo. Reusar, reutilizar e reciclar o que a gente produz e consome já faz parte da chamada economia verde”, disse Romanelli.

O lixo e resíduos recolhidos, segundo o deputado, podem ser reciclados por cooperativas e associações de catadores, ou armazenados em aterros sanitários ambientalmente corretos e sustentáveis. “Uma cidade limpa é uma cidade que evita pragas, insetos como mosquito da dengue e previne doenças transmitidas por vetores”, completou.

Cidades – Ao Paraná, o programa aprovou R$ 25.557.854,44 para 43 cidades. Deste montante, R$ 21 milhões são das propostas apresentadas ao Ministério das Cidades pelo Governo do Estado para 34 cidades e R$ 4,5 milhões para o Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental (Cica) que vai atender 10 municípios.

Das propostas encaminhadas pelo Estado serão atendidas as seis da base do Romanelli: Ângulo, Colorado, Irati, Querência do Norte, Santa Cecília do Pavão e Terra Rica. O Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental aprovou propostas para três cidades do Romanelli: Santo Antônio do Caiuá, São João do Caiuá (duas propostas) e Terra Rica (duas propostas).

Segundo o Ministério das Cidades, os recursos liberados podem ser usados em obras, implantação de aterros sanitários, construção de UVR’s (unidades de recicláveis), coleta seletiva, compra de equipamentos e veículos (esteiras, prensas, caminhões) e EPI’s (equipamentos de proteção individual como luvas, viseiras, botas e coletes). No total, o governo federal liberou R$ 703 milhões para atender 422 municípios de 22 estados.

