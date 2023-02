Ortega e Guto se reúnem e debatem sobre R$ 900 milhões

Quatro secretários de Estado do Governo do Paraná tomaram posse, nesta segunda-feira (13), como novos membros do Comitê de Investimentos do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), órgão responsável por auxiliar o governo estadual na avaliação de empréstimos, transferências voluntárias e repasses para as prefeituras. Para este ano, o SFM conta com um saldo disponível de quase R$ 900 milhões para atender as demandas das cidades.

Vão integrar o comitê os secretários das Cidades, Eduardo Pimentel, que será o presidente do órgão; da Casa Civil, João Carlos Ortega; do Planejamento, Guto Silva; e da Fazenda, Renê Garcia Junior. O presidente da Fomento Paraná, Heraldo Alves das Neves, será o quinto membro do órgão.

Em sua primeira reunião, realizada de maneira híbrida, presencial e virtual, os novos integrantes definiram algumas diretrizes do Comitê, entre elas a continuidade da política de juros abaixo do mercado e a taxa zero de juros, que beneficia 35 municípios paranaenses.

“O SFM tem se mostrado um sucesso, uma ferramenta de transformação social e urbana que beneficia o Estado e municípios”, disse o secretário das Cidades.

“O sistema tem atuado de forma equilibrada, auxiliando os municípios sem inadimplência a implementarem novas obras e as diretrizes da Agenda 2030, buscando um desenvolvimento sustentável”, complementou Ortega.

Nos últimos quatro anos foram quase R$ 1,4 bilhão movimentados nessa política pública. “Fizemos isso mantendo a política de juros abaixo de mercado, sempre buscando a sustentabilidade e o crescimento organizado das cidades”, destacou Heraldo Neves.

PRESENÇAS – Também participaram da reunião a superintendente executiva do Paranacidade, Camila Scucato; os coordenadores Financeiro, Fábio Anderson; e de Estudos e Captação de Recursos, Fernando Caetano; além da secretária do Conselho, Vera Morais Ferreira.