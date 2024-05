CNM/AMP: Painel sobre mudanças climáticas propõe mais foco no meio ambiente do País

E recursos para cidades enfrentarem desastres naturais

Na presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, participou na XXV Marcha a Brasília dos Municípios, de painel sobre as ações de enfrentamento das mudanças climáticas.

Nele, houve consenso de que, além da necessidade de haver maior proteção ao meio ambiente, é fundamental que haja mais união e recursos para que os municípios possam enfrentar os desastres naturais, como está acontecendo no Rio Grande do Sul.

A CNM e a AMP pediram apoio do Congresso Nacional à criação de um fundo soberano para combater as catástrofes naturais.

“Precisamos reduzir a emissão de CO2 e outros poluentes. É possível usar alternativas de energia limpa. Precisamos de uma agenda de mitigação dos danos causados ao meio ambiente” comentou a ministra Marina Silva.

Na abertura da marcha, o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, anunciou a apresentação de um projeto que cria a autoridade climática nacional e um fundo soberano com R$ 25 bilhões para enfrentar as catástrofes. Propôs ainda a criação do Consórcio Nacional para Gestão Climática e Prevenção de Desastres. “Vamos fazer parceria com o Governo e o Congresso para dar resposta a esta grave questão nacional. Temos que trabalhar unidos e em defesa dos municípios”, disse.

O presidente Edimar Santos manifestou apoio à proposta..” A AMP e os prefeitos e prefeitas do Paraná são solidários a esta importantíssima causa”, disse.