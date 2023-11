Com Mauro Moraes Paraná bate recorde de empregabilidade

Estado supera a marca de 10 mil colocações de trabalhadores em vagas de emprego em apenas 10 dias

Referência nacional em empregabilidade, o Paraná coloca diariamente mil pessoas em vagas de trabalho através das Agências do Trabalhador e postos avançados de atendimento. Apenas nos dez primeiros dias de novembro, 10.209 pessoas conseguiram o emprego, desempenho que pode levar o estado chegar ao final de 2023 com mais de 160 mil colocações.

Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e reforçam o excelente desempenho do Paraná em colocar pessoas em vagas de trabalho. O número de contratações intermediadas pelas Agências do Trabalhador no Paraná desde o início do mês de novembro ultrapassa até mesmo os melhores resultados obtidos pelo estado em meses anteriores e que o colocavam em primeiro lugar no ranking nacional de empregabilidade. Desde o início do ano, o maior volume de colocações até então registrado foi em agosto (14.705).

Em apenas 10 dias, mais de 10 mil pessoas conseguiram um emprego, de acordo com monitoramento do MTE. Esse resultado equivale a mais de mil encaixes de trabalhadores por dia útil do mês e aponta para uma estimativa de 20 mil contratos de trabalho até o último dia de novembro.

Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, o Paraná já figura em primeiro lugar no cenário de empregos intermediados pelas Agências do Trabalhador. A liderança vem sendo mantida pelo Governo Carlos Massa Ratinho Júnior com uma média de 12 mil colocações por mês. De janeiro a outubro, 121.594 pessoas conseguiram um emprego através do sistema de intermediação de mão de obra utilizado no estado.

O grande salto, de acordo com Moraes, está na adoção de um plano de modernização das Agências, iniciado no mês de novembro. “São números muito significativos de contratações registradas desde a implantação da carteira digital. Somos o primeiro estado a adotar um sistema moderno e que confirma o pioneirismo do Paraná em diversos setores e, com destaque, na área do trabalho”, ressalta.

De acordo com estimativa do próprio Secretário, o Paraná deve encerrar o ano de 2023 superando até mesmo a meta estabelecida pela SETR de 140 mil contratações. “A previsão agora, com o excelente trabalho que a secretaria promove desde janeiro em todas as regiões do estado, podemos chegar a 160 mil trabalhadores colocados no mercado de trabalho, certamente o melhor resultado do país e que reforça o status do Paraná como o estado que mais oferece oportunidade de trabalho e renda em todo o país”, prevê Moraes.