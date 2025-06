Paraná lança pacote pioneiro de serviços DIGITAIS PÚBLICOS

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lançou neste fim de semana seis novas soluções de serviços públicos que utilizam inteligência artificial (IA), resultado da parceria entre o Governo do Estado e o Google.

Os recursos foram apresentados pelo governador a estudantes e professores durante visita ao Colégio Estadual Professora Maria Aguiar Teixeira, em Curitiba. Alguns dos recursos já estão disponíveis para o público geral.

As soluções de IA desenvolvidas em conjunto com o Google abrangem as secretarias estaduais da Educação (Seed), Infraestrutura e Logística (SEIL), Departamento de Trânsito (Detran-PR), Paranaprevidência, além da Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR). A parceria é capitaneada pela Secretaria do Planejamento (SEPL).

Ratinho Junior destacou que o uso da IA ajudará o Estado na prestação de serviços públicos e, em especial, na área da educação. “O Paraná é o maior parceiro do Google no Brasil entre todos os estados e hoje estamos conhecendo essas novas ferramentas na prática. Na educação, por exemplo, uma professora levava em média cinco minutos para corrigir uma redação. Com a inteligência artificial, em nove segundos ela já tem todo o resultado, inclusive com uma análise, dizendo o que o estudante pode melhorar, o que acertou ou não no texto”, ressaltou.

“Essas ferramentas tecnológicas melhoram à medida que são utilizadas. Ninguém substitui o professor, ele é peça-chave para uma boa educação. O que nós estamos fazendo com essa tecnologia é dar mais ferramentas para que ele possa atuar cada vez melhor naquilo que já faz em sala de aula, facilitando o seu trabalho”, acrescentou. “Nessa parceria com o Google, a ideia é que possamos trazer mais ferramentas para os nossos professores e para outros setores do Estado.”

Segundo o secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva, a implementação de sistemas com IA vão garantir um atendimento melhor ao cidadão nos serviços públicos. “O Paraná está preparado para o futuro e esse futuro passa pela inteligência artificial, que já é uma realidade. Nós temos um grande diagnóstico dentro do Governo do Estado, quais as áreas que nós poderíamos ter aplicações para melhorarmos o desempenho do governo e dos serviços do Estado, para garantir economia e agilidade”, afirmou.

“Por outro lado, serviços ao cidadão. Já são seis aplicações em funcionamento e a nossa expectativa, até o final do ano, é chegar em 30 aplicações das mais diferentes áreas. Tudo isso com um único objetivo: melhorar a vida do cidadão, utilizar da tecnologia e da inovação para mudar o dia a dia das pessoas, levando mais facilidade no acesso aos serviços públicos”, disse.

O diretor de Setor Público em Google Cloud para a América Latina, Milton Larsen Burgese, salientou que o Paraná é exemplo de aplicação da IA no poder público. “Buscamos esse tipo de parceria para que a gente consiga entregar valor à população. De nada vale ter soluções maravilhosas, um poder de computação quase interminável se não temos casos práticos de uso, para que a gente consiga realmente entregar valor para os cidadãos. A parceria que temos com o Paraná, sem dúvida alguma, é um ponto de destaque dentro da nossa estratégia como Google Cloud”, finalizou.

EDUCAÇÃO – Entre as soluções desenvolvidas pela parceria e que foram acessadas pelos estudantes está a Plataforma LIA, focada em melhorar a capacidade de leitura de crianças do 2.º ano do ensino fundamental da rede municipal e que já vinha sendo testada nas escolas, alcançando 30 mil estudantes na fase piloto. O objetivo é aumentar a proficiência dos alunos com a língua portuguesa.

A tecnologia será viabilizada em regime de colaboração entre o Governo do Estado e municípios, no âmbito do programa Educa Juntos. Com previsão inicial para alcançar cerca de 1,3 mil estudantes, o programa será implementado após avaliação censitária em municípios ainda a serem definidos e será incorporada definitivamente nas escolas ainda no primeiro semestre deste ano.

Ainda na educação, a IA também está sendo utilizada para o aperfeiçoamento da redação, proporcionando feedbacks automatizados e o aprimoramento das habilidades de escrita. Cerca de 120 mil estudantes do 3º ano do ensino médio vão ser beneficiados pela plataforma, em um momento em que muitos deles prestam vestibular e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que demanda habilidades de escrita para uma boa nota.

Segundo o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, as soluções construídas com o Google trarão resultados ainda melhores na aprendizagem. “No ensino médio, o uso de IA será para corrigir redações dos estudantes. Hoje o Paraná já produz seis milhões de redações por ano. A inteligência artificial vai ajudar os professores na correção, ou seja, o tempo que ele tinha que ler um monte de redações, agora a própria inteligência artificial faz isso de forma muito rápida”, explicou.

“Para a rede municipal, o uso da inteligência artificial ajudará na fluência da leitura das crianças de 8 anos. O Paraná já tem o segundo maior indicador em fluência do Brasil, praticamente 80% das crianças que concluem o segundo ano saem alfabetizadas, lendo, e agora, com essa ferramenta, será um grande apoio para as redes municipais”, complementou.

RECURSOS – Três soluções que utilizam IA foram apresentadas em outubro de 2024, durante o evento “Potencial da Inteligência Artificial no Serviço Público”, voltado aos servidores públicos, em fases piloto.

A autobiometria facial é uma delas. Lançada pelo Detran-PR durante o Verão Maior Paraná, o serviço visa atualizar o banco de imagens de cerca de dois milhões de paranaenses que estão com fotos antigas, de mais de 10 anos, na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O condutor que precisar realizar a atualização da foto poderá fazê-lo pelo aplicativo Detran Inteligente, disponível nos sistemas Android e iOS e que foi atualizado para a nova funcionalidade.

Já na área de infraestrutura, uma das maiores obras da história do Paraná, a Ponte de Guaratuba também conta com o uso de IA, por meio do chatbot “Fale com a Ponte”, que responde às principais dúvidas sobre a estrutura, dando mais transparência sobre o andamento das obras para a população.

Para aposentados e pensionistas da Paranaprevidência, os processos de recadastramento e prova de vida passarão a utilizar IA na atualização do cadastro de beneficiários e manutenção dos benefícios. Atualmente o processo já pode ser realizado pelo aplicativo da instituição. A novidade é que no momento da atualização, a foto a ser tirada pelo cidadão será comparada com o banco de dados do Instituto de Identificação do Paraná (IIPR), da Polícia Civil. A medida confere mais segurança ao usuário e diminui o risco de fraudes.

A Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR) também conta com um projeto fruto da parceria com o Google. O Data Lake reúne dados estratégicos da instituição, incluindo informações sobre os assistidos, processos judiciais, movimentações processuais, protocolos internos, recursos humanos e indicadores. Esses dados são armazenados de forma centralizada no sistema, permitindo que diferentes setores da instituição trabalhem com as mesmas informações. Isso facilita a elaboração de painéis de Business Intelligence (BIs), relatórios e o monitoramento da eficiência e gestão da DPE-PR.

O recurso também será utilizado para aprimorar os serviços prestados ao cidadão. Ao organizar e centralizar os dados dos atendimentos, defensores e servidores terão acesso rápido e unificado ao histórico de cada assistido. Com informações bem estruturadas, o tempo de resposta será reduzido, diminuindo filas e tornando o atendimento mais ágil e eficaz. Além disso, permitirá a expansão digital dos serviços, viabilizando a criação de plataformas online de suporte jurídico. Trata-se de um primeiro passo concreto para a implementação efetiva da Inteligência Artificial na instituição.

IA NO SERVIÇO PÚBLICO – O Governo do Estado realizou um diagnóstico com as secretarias para verificar se e como está sendo utilizada a inteligência artificial no setor público, além das principais demandas e necessidades. O levantamento resultou em 51 alternativas de uso da IA em diversas áreas. Até o final de 2025, a expectativa é de que 30 delas estejam em funcionamento e disponíveis para a população.

PARCERIA – A parceria entre o Estado e o Google vai além do desenvolvimento de soluções com inteligência artificial. A gigante da tecnologia também disponibilizou licenças para estudantes das universidades estaduais em uma variedade de cursos gratuitos do Google Cloud Learning, plataforma educacional para o ensino de tecnologias de computação. O mesmo foi feito com estudantes de cursos profissionalizantes de colégios estaduais e bolsistas do programa Talento Tech.

PRESENÇAS – Participaram do lançamento dos serviços com IA o secretário da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Alex Canziani; os deputados estaduais Paulo Gomes e Márcia Huçulak; o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel; além de vereadores e lideranças locais.