Hidrogênio renovável é LIDERADO pelo PR

Publicado compilado de artigos sobre o tema

“Energia Limpa/Aspectos Jurídicos e Sustentabilidade”, é um trabalho que reúne artigos de diferentes autores sobre o tema. A deputada Maria Victoria contribuiu com artigo que aborda os desafios do Paraná para pesquisar, explorar e comercializar o hidrogênio renovável. A obra foi organizada pela advogada e consultora Irini Tsouroutsoglou.

“Foi uma grande honra ter contribuído com o livro, que essa obra técnica possa auxiliar na ampliação dos debates sobre energia limpa. Agradeço a Irini Tsouroutsoglou pelo convite e ao doutor Carlos Garcez pelo auxílio na construção do texto”, disse durante o evento na Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep).

Liderar – A deputada é a autora, em conjunto com os deputados Alexandre Curi e Luis Corti, do Marco Legal do Hidrogênio Renovável. A lei foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa, e sancionada em Maio pelo governador Carlos Massa Ratinho Jr.

“O Paraná conta hoje com a lei mais avançada e inovadora do país para desenvolver a cadeia do hidrogênio renovável. Sabemos que estamos em uma caminhada que vai levar alguns anos, mas as características da economia do Paraná, o envolvimento do setor produtivo e uma legislação moderna nos dão as condições para sermos protagonistas nesta área”, reforçou.

“Acredito que temos uma grande janela de oportunidades para liderar esse processo e alterar o perfil econômico-energético do Paraná”, completou.

Frente Parlamentar – A parlamentar também coordena a Frente Parlamentar do Hidrogênio Renovável na Assembleia Legislativa. A Frente reúne diversos deputados para integrar as ações e auxiliar na constante atualização do Marco Legal.

“Trabalhamos por políticas públicas realmente eficientes e conectadas às inovações do mercado”, explicou.

Transição – No Governo do Estado as iniciativas e estratégias sobre energias limpas e o hidrogênio renovável são coordenadas pelo secretário do Planejamento, Guto Silva. Segundo ele, o Paraná tem o desafio de aproveitar a sua matriz verde para potencializar novas indústrias e negócios.

“Já fizemos aqui a transição energética há cerca de duas décadas. Cerca de 98 % da nossa energia vem de fontes renováveis. Nossa jornada é organizar, de forma colaborativa e em conjunto, o ambiente produtivo para as energias renováveis”, pontuou.

A advogada Irini Tsouroutsoglou, que trabalha com Direito Empresarial, Agronegócio e Direito Internacional Público, agradeceu aos colaboradores e livro e destacou as iniciativas que o Paraná vem realizando para enfrentar os três grandes desafios mundiais: segurança alimentar, mudanças climáticas e energia. “Tenho acompanhado o bom trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Paraná nessas frentes”.

O lançamento do livro fez parte da programação do Seminário “Rota Estratégica de Hidrogênio Renovável – Hidrogênio Renovável 2035” organizado pela secretaria do Planejamento e Fiep. O evento foi marcado por painéis estratégicos por especialistas sobre os temas de produção, armazenamento e distribuição, além das aplicações em mobilidade, energia e indústria.

O evento também contou com a participação do ex-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Laurindo; do vice-presidente da FIEP Virgilio Moreira Filho; secretário da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros; diretor-presidente da Compagás (Companhia Paranaense de Gás), Rafael Lamastra; o presidente da Fundação Araucária, Ramiro Wahrhaftig e coordenador do NAPI-H2 (Novo Arranjo de Pesquisa e Inovação), entre representantes, lideranças e técnicos do setor.