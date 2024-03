Paraná participa de feira internacional de turismo na Alemanha

Realizada em 150 mil metros quadrados divididos em 27 pavilhões e 5,5 mil expositores de 170 países

O Governo do Paraná possui um espaço de exposição de atrativos turísticos na ITB de Berlim, na Alemanha. A feira é uma das maiores do setor no mundo. O Estado está representado pelo Viaje Paraná, órgão de promoção vinculado à Secretaria Estadual do Turismo.

A ITB de Berlim teve início na última terça-feira (5), na Messe Berlin, e segue com programação até esta quinta-feira (7). A expectativa é de que mais de 160 mil visitantes passem pelo espaço.

O Paraná é um dos 52 expositores brasileiros. A edição deste ano é realizada em um local com 150 mil metros quadrados, divididos em 27 pavilhões. São mais de 5,5 mil expositores de 170 países.

“Queremos mostrar o potencial do Paraná para o mundo. O Estado já foi apresentado em países da América Latina e também participamos da Fitur 2024, na Espanha, conversando com todo o trade europeu”, destacou o secretário do Turismo, Márcio Nunes.

“Estamos buscando melhorias, especialmente na conectividade entre o Paraná e outros países. Essa expertise de bons exemplos é o que buscamos para ofertar os atrativos paranaenses da melhor forma possível”, afirmou o diretor de Operações e Segmentação Turística do Viaje Paraná, Marcelo Martini.

DIÁLOGO – O objetivo da participação na ITB é a aproximação com empresas alemãs para a troca de experiências e atração de novos turistas internacionais. A agenda envolveu reuniões com empresas que atuam no ramo de vendas de pacotes turísticos, como a Ventura Travel, Marko Polo Celojumi, Chamaeleon Reisen, Brasilien-Wege, Arge Lateinamerika, Reallatino Tours, Rickshaw Travel, Diamir, Papaya Tours, Gateway Brazil e Hajo Sewer Jet-Tours GmbH.

Outro assunto tratado na foi direcionado a conectividade. Foram realizados diálogos com as empresas Tap Air Portugal, Latam e a Air Europa.