Paraná se torna o 1º Hub da ONU Habitat

O Paraná se tornou o primeiro Hub Local2030 do mundo. A parceria com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) foi formalizada durante o Fórum Urbano Mundial (WUF12) realizado no Cairo, no Egito.

A parceria foi oficializada durante o Fórum Urbano Mundial (WUF12) realizado no Cairo e coloca o Estado em posição pioneira na implementação da Agenda 2030.

O marco consolida a posição pioneira do Paraná na implementação da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A assinatura foi feita por Keli Guimarães, superintendente geral de Desenvolvimento Econômico e Social (SGDES), órgão do Governo do Estado. “Este momento marca o reconhecimento do trabalho árduo e do comprometimento do Paraná com a Agenda 2030. Ser o primeiro hub global a ser lançado é uma honra imensa”, declarou.

A escolha do Paraná como o primeiro hub mundial não foi casual. Segundo Keli, a ONU Habitat tomou conhecimento das práticas inovadoras e dos resultados positivos do estado em relação à localização dos ODS. “Desde 2016, o Paraná integrou a Agenda 2030 em suas políticas públicas, promovendo sustentabilidade e desenvolvimento inclusivo”, afirmou.

Ela diz ainda que o reconhecimento internacional é fruto de anos de dedicação e esforço coletivo. “A ONU Habitat reconheceu a capacidade do Paraná de liderar pela inovação e eficácia na implementação dos ODS. Estamos comprometidos em compartilhar nossas experiências e aprendizados não apenas com o Brasil, mas com o mundo inteiro”, acrescentou.

A criação do Hub Local2030 no Paraná abre novas perspectivas para parcerias e iniciativas globais focadas em desenvolvimento sustentável. Este marco histórico reforça a posição do Estado como referência em governança, sustentabilidade e inovação no cenário internacional.

Há alguns anos o Paraná foi citado em um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) como referência global em sustentabilidade. O Estado também é o único do País a participar da iniciativa Abordagem Territorial, também da OCDE, que mapeia a implementação da Agenda 2030 ao redor do globo. Além disso, a gestão criou uma série de iniciativas que auxiliam as secretarias a direcionar investimentos para ações que visem soluções sustentáveis e humanitárias.

WUF12 – A conferência retorna ao continente africano depois de mais de 20 anos após sua primeira edição em Nairóbi, no Quênia, em 2002. O evento é convocado pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) e coorganizado pelo Governo da República Árabe do Egito, e representa a maior conferência global sobre o futuro das cidades.

O Fórum Urbano Mundial promove debates sobre a localização dos ODSs, lançando luz sobre as ações e iniciativas locais necessárias para enfrentar os atuais desafios globais que afetam o dia a dia das pessoas, incluindo questões habitacionais, aumento do custo de vida, mudanças climáticas, oferta de serviços básicos e conflitos. As sessões são realizadas no Centro de Conferências Internacional do Egito e tem transmissão online gratuita.