Paraná tem melhor quadrimestre da história em emprego

Avanço de 21,62% em comparação ao mesmo período em 2022

As Agências do Trabalhador e postos avançados de atendimento encerraram o mês de abril com 12.680 pessoas encaixadas no mercado de trabalho, um avanço de 21,62% em comparação ao mesmo período em 2022, quando a rede Sine colocou 10.426 trabalhadores em vagas de emprego. No acumulado do primeiro quadrimestre, foram 45.836 postos de trabalho ocupados, o melhor resultado obtido na história do Sine estadual.

O desempenho do estado em abril representa 40,84% dos 31.050 contratos efetivados pelo Sistema Nacional do Emprego (Sine) em todo o país, porcentagem que o mantém na liderança do ranking nacional de empregabilidade, com ampla vantagem sobre São Paulo (3.357) e Ceará (3.289), respectivamente segundo e terceiro colocados. Em quarto, quinto e sexto lugar aparecem respectivamente os estados do Rio Grande do Sul (2.282), Bahia (1.920) e Mato Grosso do Sul (1.683).

No comparativo com o primeiro quadrimestre de 2022, o Paraná cresceu 16,42% em empregabilidade via rede Sine estadual. Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, o resultado obtido pelo Paraná, tanto no mês quanto no acumulado do ano, é um feito inédito e que consolida o estado como o mais eficiente do país em empregabilidade via Sine.

“Em abril, o Paraná empregou, através das Agências do trabalhador e postos de atendimento, o que outros seis estados colocam juntos no mercado via rede Sine. É realmente uma marca importante para consolidar a nossa liderança nacional em intermediação de mão de obra”, comemorou.

Moraes ressaltou ainda que a excelente posição que o Paraná ocupa hoje no cenário nacional na geração de empregos é resultado de um conjunto de ações adotadas pelo Governo do Estado para alavancar o saldo de empregos com carteira assinada no estado. “A secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda tem promovido ações pontuais em inúmeras localidades para ampliar mensalmente o número de atendimento em toda nossa rede Sine, em especial a realização de mutirões temáticos e a circulação do ônibus do programa Emprega Mais Paraná pelo maior número possível de municípios”, pontuou.

Melhor do Sul – O volume de encaixes de trabalho intermediados pelas Agências do Trabalhador no Paraná também é o maior entre os estados do Sul, representando 81,61% dos 15.538 contratos de trabalhos realizados na região, empregando 455,65% mais que o Rio Grande do Sul e 2.101,39% que Santa Catarina, que encerrou o mês com 576 empregos intermediados pelo Sine.