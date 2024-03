Pedágio:Jacarezinho aumenta 15,4% antes mesmo de começar

Confira os valores divulgados abaixo:

1. Carros, caminhonetes e furgões:

Praça São José dos Pinhais: R$ 22,60

Praça de Jacarezinho: R$ 12,00

Praça de Carambeí: R$ 11,40

Praça de Jaguariaíva: R$ 7,60

Praça de Praça Auxiliar Jacarezinho 1: R$ 12,00

Praça Auxiliar Jacarezinho 2: R$ 12,00

2. Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão (2 eixos):

Praça São José dos Pinhais: R$ 45,20

Praça de Jacarezinho: R$ 24,00

Praça de Carambeí: R$ 22,80

Praça de Jaguariaíva: R$ 15,20

Praça de Praça Auxiliar Jacarezinho 1: R$ 24,00

Praça Auxiliar Jacarezinho 2: R$ 24,00

3. Automóvel e caminhonete com semirreboque (3 eixos):

Praça São José dos Pinhais: R$ 33,90

Praça de Jacarezinho: R$ 18,00

Praça de Carambeí: R$ 17,10

Praça de Jaguariaíva: R$ 11,40

Praça de Praça Auxiliar Jacarezinho 1: R$ 18,00

Praça Auxiliar Jacarezinho 2: R$ 18,00

4. Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (3 eixos):

Praça São José dos Pinhais: R$ 67,80

Praça de Jacarezinho: R$ 36,00

Praça de Carambeí: R$ 34,20

Praça de Jaguariaíva: R$ 22,80

Praça de Praça Auxiliar Jacarezinho 1: R$ 36,00

Praça Auxiliar Jacarezinho 2: R$ 36,00

5. Automóvel e caminhonete com reboque (4 eixos):

Praça São José dos Pinhais: R$ 45,20

Praça de Jacarezinho: R$ 24,00

Praça de Carambeí: R$ 22,80

Praça de Jaguariaíva: R$ 15,20

Praça de Praça Auxiliar Jacarezinho 1: R$ 24,00

Praça Auxiliar Jacarezinho 2: R$ 24,00

6. Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (4 eixos):

Praça São José dos Pinhais: R$ 90,40

Praça de Jacarezinho: R$ 48,00

Praça de Carambeí: R$ 45,60

Praça de Jaguariaíva: R$ 30,40

Praça de Praça Auxiliar Jacarezinho 1: R$ 48,00

Praça Auxiliar Jacarezinho 2: R$ 48,00

7. Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (5 eixos):

Praça São José dos Pinhais: R$ 113,00

Praça de Jacarezinho: R$ 60,00

Praça de Carambeí: R$ 57,00

Praça de Jaguariaíva: R$ 38,00

Praça de Praça Auxiliar Jacarezinho 1: R$ 60,00

Praça Auxiliar Jacarezinho 2: R$ 60,00

8. Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (6 eixos):

Praça São José dos Pinhais: R$ 135,00

Praça de Jacarezinho: R$ 72,00

Praça de Carambeí: R$ 68.40

Praça de Jaguariaíva: R$ 45,60

Praça de Praça Auxiliar Jacarezinho 1: R$ 72,00

Praça Auxiliar Jacarezinho 2: R$ 72,00

9. Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (7 eixos):

Praça São José dos Pinhais: R$ 158,20

Praça de Jacarezinho: R$ 84,00

Praça de Carambeí: R$ 79,80

Praça de Jaguariaíva: R$ 53,20

Praça de Praça Auxiliar Jacarezinho 1: R$ 84,00

Praça Auxiliar Jacarezinho 2: R$ 84,00

10. Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (8 eixos):

Praça São José dos Pinhais: R$ 180,80

Praça de Jacarezinho: R$ 96,00

Praça de Carambeí: R$ 91,20

Praça de Jaguariaíva: R$ 60,80

Praça de Praça Auxiliar Jacarezinho 1: R$ 96,00

Praça Auxiliar Jacarezinho 2: R$ 96,00

Segundo a ANTT, a EPR Litoral Pioneira solicitou em 20 de fevereiro a vistoria para atestar a capacidade de operação, reajuste e início da cobrança de pedágio nas praças.

Com o pedido, as Comissões de Acompanhamento e Fiscalização dos Trabalhos Iniciais dos contratos realizaram as vistorias nas rodovias. A vistoria do Lote 2 foi dividida entre o trecho norte, feita entre 21 e 23 de fevereiro, e o trecho sul, de Curitiba ao Porto de Paranaguá, entre 26 e 27 de fevereiro.

Conforme a ANTT, a análise presencial e documental atestou que a concessionária atende ao contrato e ao Plano de Exploração Rodoviária da concessão, por isso foi aprovado o início das operações das praças.

Durante a vistoria, a agência informou que foram verificados itens considerados essenciais para a operação das praças de pedágio, como a integração com o Centro de Controle Operacional (CCO), Sistema de Controle de Velocidade (SCV), Serviço de Inspeção de Tráfego (SIT), entre outros, conforme previsto no contrato e no Plano de Exploração Rodoviária (PER).