Pitbull ataca coletor em SAP e atrapalha recolhimento de lixo

Em Santo Antônio da Platina

A PRV Ambiental Ltda não efetuou a coleta de lixo sólido domiciliar normalmente nos últimos dias, em Santo Antônio da Platina.

Algumas regiões, e bairros, como Jardim Egéa e São Francisco, foram prejudicadas.

Um dos motivos, entre outros também pontuais, foi que um pitbull atacou um coletor (fotos). O profissional foi atendido, mas não pode trabalhar.

O contrato com a empresa, vencido em concorrência pública, se estende até dezembro de 2025. A sede fica no Povoado Rural da Platina.

Na cidade, existe uma Lei aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo, de autoria do então vereador Valdir do Foto, estabelecendo a proibição de passeios com animais sem a focinheira, prevendo multa.

O pitbull é um cão que foi feito para rinhas entre cães e na década de 1990, começou a ser popularizado. Com características de boca mais forte, mais larga, pescoço e musculatura muito fortes pode morder e estraçalhar a carne, quebrar ossos das presas. Mas, não quer dizer que é mais agressivo do que outros cães, e sim que se ele entrar em um modo de agressividade, a possibilidade de fazer um estrago maior do que outras raças é muito maior. Há muitos casos, inclusive, de mortes. Por isso, preferível não passear pelas vias públicas.