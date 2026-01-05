Ponto do Pão Center será aberta em 2026

Obras estão avançadas

Na esquina da rua Tiradentes e avenida Oliveira Motta está sendo construído um empreendimento comercial moderno e ousado, no centro de Santo Antônio da Platina.

A futura padaria/lanchonete Ponto do Pão Center (fotos e ilustração do projeto) tem previsão de conclusão para os próximos meses e já vem atraindo a curiosidade de muitos.

Foi uma negociação feita pela Villani Imóveis na modalidade BUILT TO SUIT (BTS) Construído para servir, onde o proprietário do terreno faz a construção no perfil que o futuro inquilino deseja.

Mais detalhes serão revelados ao longo das próximas semanas.

A outra Ponto do Pão fica na esquina das ruas 19 de Dezembro e Dom Pedro II.

Recorde abaixo a reabertura em 2023: