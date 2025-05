Prefeituras DEVEM aderir a repasses até quarta-feira que vem

A Secretária Estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, e o presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos(foto), fazem alerta. As prefeituras têm até 13 de novembro (quarta-feira que vem) para solicitarem R$ 25,87 milhões em recursos que serão utilizados para políticas voltadas às pessoas idosas.

O repasse será feito via Fundo Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná (Fipar) a municípios que tenham atestado de regularidade fundo a fundo atualizado.

Para isso, as prefeituras devem formalizar o Termo de Adesão e preencher o Plano de Ação no Sistema de Acompanhamento do Cofinanciamento Estadual Fundo a Fundo (SIFF).

Adesão aqui: https://www.semipi.pr.gov.br/Pagina/Sistemas-de-Gestao

Veja, na tabela anexa, a situação de cada município em relação ao programa e os canais de contato (análise técnica realizada em 01 de novembro): RELATÓRIO ACOMPANHAMENTO ADESÕES FIPAR 31102024 (1) (3)

Os recursos serão direcionados ao reforço de estrutura e ações de acolhimento, à inclusão social possibilitada pelo Programa Viaja+ 60 e ao Programa Cuida Mais Paraná, de promoção do envelhecimento ativo e saudável.

Essa é uma oportunidade única para viabilizar projetos, programas, ações e serviços que melhorem a qualidade de vida da população idosa e suas famílias.