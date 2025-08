Programa doa caixas d’água para famílias

Reservatórios, auxílio e orientação da Sanepar

Nesta terça-feira (5), será realizada a abertura oficial do programa Caixa d’Água Boa no CDTI/Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação(foto), localizado na Vila Ribeiro. A ação é uma parceria entre o Governo do Estado — por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef) —, a Prefeitura Municipal e a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

O programa tem como objetivo garantir o acesso à água potável para famílias em situação de vulnerabilidade.

Cada família beneficiada receberá gratuitamente uma caixa d’água com capacidade para 500 litros, além de um subsídio financeiro de R$ 1 mil, destinado exclusivamente à contratação de mão de obra para a instalação do reservatório e ajustes necessários.

Além de promover melhores condições habitacionais e de bem-estar, o Caixa d’Água Boa também busca incentivar a conscientização sobre o uso racional da água.

Durante o evento, as famílias já selecionadas participarão de uma orientação/capacitação sobre o uso e manutenção da caixa d’água. A atividade contará com a presença de uma funcionária da Sanepar vinda de Curitiba, especialmente para conduzir essa etapa educativa do programa.