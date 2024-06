Quarta do pão e bolo de Santo Antônio

A Rede Molini’s Supermercados está com ofertas imperdíveis nesta quarta-feira, 12, com a Quarta do Pão e Bolo de Santo Antônio, Santo Casamenteiro, em toda a Redem, sendo que nas lojas de Santo Antônio da Platina recebem a benção de Padres.